 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Приставы решили взыскать земельные участки с экс-владельца ЧЭМК

Приставы решили взыскать земельные участки с экс-владельца ЧЭМК Антипова
В Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление об обращении взыскания на земельные участки и долю Юрия Антипова в общей собственности. В феврале активы бизнесмена — ЧЭМК и еще ряд заводов — перешли государству
Юрий Антипов
Юрий Антипов (Фото: Дмитрий Вансович для РБК)

Судебные приставы обратились в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением об обращении взыскания на земельные участки и долю бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова в общей собственности в рамках исполнительного производства, говорится в сообщении суда в соцсети «ВКонтакте».

В феврале суд передал в собственность государства ЧЭМК, а также Кузнецкий и Серовский заводы ферросплавов. Генпрокуратура обвинила Антипова, а также его партнеров в незаконности приватизации предприятий в 1990-е. В ведомстве считают, что бизнесмен оформил активы на АО «Компания Эталон» (акционеры — Антипов и его супруга Людмила), после чего контроль над ними получили резиденты недружественных стран. Активы заводов вывели за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности» России, заявили в прокуратуре. Владельцы подали апелляцию на решение суда, но Арбитражный апелляционный суд отклонил ее.

Экс-владельцы ЧЭМК попросили приостановить исполнение судебных актов
Бизнес
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Вплоть до изъятия ЧЭМК оставался ядром бизнеса Антипова — крупнейшим и самым прибыльным его заводом. В 2022 году он получил 14,7 млрд руб. прибыли и рекордную как минимум за пять лет выручку на уровне 97,5 млрд руб. В 2023 году выручка снизилась до 81,59 млрд руб. и предприятие завершило год с убытком в 500 млн руб., следует из его отчетности. Стоимость чистых активов ЧЭМК по состоянию на 31 марта составляла 32,48 млрд руб.

Генпрокуратура утверждает, что принадлежавшие Антипову заводы «входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу» по выпуску систем и элементов вооружения. Впоследствии «представляющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны» предприятия «попали под контроль резидентов недружественных государств», в частности канадско-швейцарской RFA International (компания выступала трейдером ЧЭМК), а выпускаемая ими продукция «в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости» вывозилась в США, Францию и Великобританию — страны, поставляющие оружие на Украину. «При этом активы предприятий Антипов Ю.В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов», — заявило ведомство в иске.

В группе ЧЭМК в ответ подчеркнули, что заводы не связаны с военно-промышленным комплексом. Группа поставляла ферросплавы металлургическим предприятиям, а те уже отправляли сталь оборонным заводам, объяснили там.

В марте РБК сообщал, что активы Антипова могут передать «Ростеху». Согласно обсуждаемой схеме госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору. В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов, объясняя в интервью РБК интерес к ЧЭМК, сказал: «Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Юрий Антипов судебные приставы земельные участки
Материалы по теме
Экс-владелец ЧЭМК обжаловал решение суда о взыскании 105 млрд руб.
Бизнес
«Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации
Бизнес
Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Гибель Раиси и Абдоллахияна приостановила переговоры Ирана с МАГАТЭ Политика, 16:10
Citi оштрафовали на $79 млн за вызвавшую обвал рынков ошибку трейдера Инвестиции, 16:07
ЕС исключил передачу России доходов от ее активов после отмены санкций Политика, 16:04
УЕФА назвал место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 Спорт, 15:58
Эрдоган получил право самостоятельно объявлять мобилизацию в стране Политика, 15:55
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию ЗАЭС Политика, 15:55
В Подмосковье загорелась электричка Общество, 15:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В СПЧ заявили о попытках накруток сторонниками никабов в опросе РБК Политика, 15:46
4 тезиса, которые должны сказать ребенку родители при выборе профессии Pro, 15:43
Китай ввел санкции против 12 компаний и 10 топ-менеджеров из США Политика, 15:43
ЦБ описал схему, по которой мошенники обманывают военных Общество, 15:38
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области Политика, 15:27
Трейдеры перевели на биржи $300 млн в Ethereum перед решением SEC по ETF Крипто, 15:22
Россияне или Рамадан: в чем причины рекордного роста ВВП Индонезии Pro, 15:22