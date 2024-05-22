Приставы решили взыскать земельные участки с экс-владельца ЧЭМК

В Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление об обращении взыскания на земельные участки и долю Юрия Антипова в общей собственности. В феврале активы бизнесмена — ЧЭМК и еще ряд заводов — перешли государству

Юрий Антипов (Фото: Дмитрий Вансович для РБК)

Судебные приставы обратились в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением об обращении взыскания на земельные участки и долю бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова в общей собственности в рамках исполнительного производства, говорится в сообщении суда в соцсети «ВКонтакте».

В феврале суд передал в собственность государства ЧЭМК, а также Кузнецкий и Серовский заводы ферросплавов. Генпрокуратура обвинила Антипова, а также его партнеров в незаконности приватизации предприятий в 1990-е. В ведомстве считают, что бизнесмен оформил активы на АО «Компания Эталон» (акционеры — Антипов и его супруга Людмила), после чего контроль над ними получили резиденты недружественных стран. Активы заводов вывели за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности» России, заявили в прокуратуре. Владельцы подали апелляцию на решение суда, но Арбитражный апелляционный суд отклонил ее.

Вплоть до изъятия ЧЭМК оставался ядром бизнеса Антипова — крупнейшим и самым прибыльным его заводом. В 2022 году он получил 14,7 млрд руб. прибыли и рекордную как минимум за пять лет выручку на уровне 97,5 млрд руб. В 2023 году выручка снизилась до 81,59 млрд руб. и предприятие завершило год с убытком в 500 млн руб., следует из его отчетности. Стоимость чистых активов ЧЭМК по состоянию на 31 марта составляла 32,48 млрд руб.

Генпрокуратура утверждает, что принадлежавшие Антипову заводы «входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу» по выпуску систем и элементов вооружения. Впоследствии «представляющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны» предприятия «попали под контроль резидентов недружественных государств», в частности канадско-швейцарской RFA International (компания выступала трейдером ЧЭМК), а выпускаемая ими продукция «в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости» вывозилась в США, Францию и Великобританию — страны, поставляющие оружие на Украину. «При этом активы предприятий Антипов Ю.В. и связанные с ним лица выводят на свои счета под видом дивидендов и получаемых от заводов займов», — заявило ведомство в иске.

В группе ЧЭМК в ответ подчеркнули, что заводы не связаны с военно-промышленным комплексом. Группа поставляла ферросплавы металлургическим предприятиям, а те уже отправляли сталь оборонным заводам, объяснили там.

В марте РБК сообщал, что активы Антипова могут передать «Ростеху». Согласно обсуждаемой схеме госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору. В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов, объясняя в интервью РБК интерес к ЧЭМК, сказал: «Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки».