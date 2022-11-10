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«Газпром» оценил влияние диверсий на «Северных потоках» на рынок

«Газпром»: диверсия на «Северных потоках» усугубила ситуацию на энергетическом рынке
«Газпром» возложил ответственность за усиление дисбаланса спроса и предложения газа в 2022 году на страны, принявшие «политически мотивированные решения» по отказу от импорта российского газа

Диверсия на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

В компании отметили, что важнейшими проявлениями изменения мировой энергетической системы стали беспрецедентный рост цен, перенаправление поставок газа и снижение его потребления.

В «Газпроме» возложили ответственность за усиление дисбаланса спроса и предложения газа в 2022 году на страны, которые приняли «политически мотивированные решения» по отказу от импорта российского газа.

На фоне роста газовых цен в Европе произошло перераспределение потоков СПГ и их переориентация из других регионов на европейский рынок. «Фактически, это привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах», — отметили в российской компании.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера рассказал, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м, образовался 259-метровый разрыв.

Российский лидер назвал взрывы «очевидным терактом», а виновниками аварии — «англосаксов». Минобороны России 29 октября заявило о причастности к теракту специалистов ВМС Великобритании. Лондон отверг обвинения.

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Вице-премьер Александр Новак 1 ноября сказал, что работа российских специалистов на газопроводах идет каждый день.

По его словам, техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» есть, однако это потребует времени и денег.

Миллер, в свою очередь, допустил, что объемы газа, выпавшие из-за диверсии на «Северных потоках», могут быть перенаправлены через турецкий хаб. «Это могут быть значительные объемы», — подчеркнул он.

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Газпром Северный поток диверсия энергетический кризис
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