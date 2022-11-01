Новак заявил, что специалисты только начали обследовать «Северные потоки»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 16:42
Карьера смолоду: почему подростки хотят работать Партнерский проект, 20:31
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией Политика, 20:23
Сербская газета узнала о приказе Вучича сбивать дроны над частью Сербии Политика, 20:19
Путин поручил проработать введение безвизового режима для иностранцев Общество, 20:16
В Китае запретили сниматься в рекламе попавшим в скандалы знаменитостям Общество, 20:09
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 20:08
Аутсайдер КХЛ прервал шестиматчевую победную серию «Салавата Юлаева» Спорт, 20:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Эмоции паникеров иссякли». Что будет с российскими акциями в ноябре Инвестиции, 19:51
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 19:48
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником для Космических сил США Технологии и медиа, 19:48
Кличко заменит в Киеве троллейбусы на автобусы для экономии энергии Общество, 19:46
Новак заявил, что специалисты только начали обследовать «Северные потоки» Политика, 19:34
Как инвестировать в современное искусство — от классического до NFT РБК Стиль и Tinkoff Private, 19:22
Баскетбольный матч с участием сына Леброна прервали из-за крика «Оружие!» Спорт, 19:21
Политика ,  
0 

Новак заявил, что специалисты только начали обследовать «Северные потоки»

Новак: Россия только начала обследование «Северных потоков», бумаг с результатами еще нет
«Газпром» GAZP ₽170,05 -0,13% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия только начала обследование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», бумаг об итогах пока нет, заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует «РИА Новости».

«Работа идет каждый день, они только приступили к работе», — сказал Новак.

Накануне президент Владимир Путин сообщил о допуске «Газпрома» к месту взрывов на нитках «Северных потоков», ссылаясь на главу компании Алексея Миллера. «Две воронки по 5 м глубиной. <...> Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет (всего разошлись на) 259 м, а кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону», — сказал Путин.

Video

29 октября Минобороны России обвинило специалистов ВМС Великобритании в причастности к взрывам на газопроводах. В ответ британское Министерство обороны заявило о своей непричастности к происшествию и назвало обвинение «выдуманной историей, больше говорящей о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем о Западе».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские спецслужбы получили информацию, указывающую на причастность британских ВМС к разрушениям на газопроводах. Он отметил, что данные о причастности Великобритании к взрывам на «Северных потоках» необходимо тщательно анализировать и «не оставлять просто так».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Разрушения были зафиксированы на трех нитках: обеих первого газопровода и одной — второго. Оператор Nord Stream AG назвала разрушения на трубопроводах беспрецедентными.
 

Читайте на РБК Pro
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет
Теги
Северный поток Северный поток-2 Александр Новак
Материалы по теме
Оператор «Северного потока» прислал судно для обследования газопровода
Бизнес
Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северных потоках»
Политика
Дания обнаружила новые утечки газа вблизи «Северного потока»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter