Новак заявил, что специалисты только начали обследовать «Северные потоки»

Новак: Россия только начала обследование «Северных потоков», бумаг с результатами еще нет

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Россия только начала обследование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», бумаг об итогах пока нет, заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует «РИА Новости».

«Работа идет каждый день, они только приступили к работе», — сказал Новак.

Накануне президент Владимир Путин сообщил о допуске «Газпрома» к месту взрывов на нитках «Северных потоков», ссылаясь на главу компании Алексея Миллера. «Две воронки по 5 м глубиной. <...> Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет (всего разошлись на) 259 м, а кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 м в сторону», — сказал Путин.

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29 октября Минобороны России обвинило специалистов ВМС Великобритании в причастности к взрывам на газопроводах. В ответ британское Министерство обороны заявило о своей непричастности к происшествию и назвало обвинение «выдуманной историей, больше говорящей о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем о Западе».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские спецслужбы получили информацию, указывающую на причастность британских ВМС к разрушениям на газопроводах. Он отметил, что данные о причастности Великобритании к взрывам на «Северных потоках» необходимо тщательно анализировать и «не оставлять просто так».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Разрушения были зафиксированы на трех нитках: обеих первого газопровода и одной — второго. Оператор Nord Stream AG назвала разрушения на трубопроводах беспрецедентными.

