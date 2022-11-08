Bloomberg: проблемы с энергетикой в ЕС приводят к бедности в развивающихся странах

Bloomberg сообщил о риске для беднейших стран из-за ситуации с газом в ЕС

ЕС сможет пережить зиму, так как он закупил достаточно нефти и газа для отопительного сезона — гораздо большие издержки понесут беднейшие страны мира, отрезанные от рынка природного газа, пишет агентство

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Проблемы, связанные с энергетической безопасностью в Европе, приводят к «энергетической бедности» в развивающихся странах. Об этом заявил аналитик по энергетике Credit Suisse Group AG Сол Кавоник, передает Bloomberg.

«Европа высасывает газ из других стран любой ценой», — отметил он.

Как передает агентство, ЕС сможет пережить ближайший отопительный сезон, так как закупила достаточно нефти и газа. Гораздо большие издержки понесут беднейшие страны мира, которые были отрезаны от рынка газа из-за возросшего спроса в Европе.

В результате в развивающихся странах могут быть остановлены заводы, могут происходить более частые и продолжительные перебои в подаче электроэнергии, а социальные волнения могут растянуться на десятилетие, предупреждает Bloomberg.

Экспортеры в Катаре и США принимают заявки от европейских импортеров, желающих приобрести топливо, в связи с чем развивающиеся страны, такие как Пакистан, Бангладеш и Таиланд, вынуждены конкурировать с Германией и другими развитыми экономиками.

«Мы заимствуем энергию у других людей. Это не очень хорошая вещь», — признал главный исполнительный директор Vitol Group Рассел Харди.

По словам трейдеров, из-за резкого роста цен некоторые поставщики в Южную Азию отменили давно запланированные поставки в пользу других странах, где готовы заплатить побольше.

Аналитик Wood Mackenzie Рагхав Матур отметил, что высокие цены, которые трейдеры могут получить на спотовом рынке, легко компенсируют любые штрафы за уклонение от запланированных поставок. Он допустил, что эта динамика сохранится в течение многих лет.

По словам Матура, рынку потребуется до четырех лет, чтобы сбалансироваться. «СПГ будет принадлежать в первую очередь «развитым», а остатки — «развивающимся», — заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС потребовалось восемь месяцев, чтобы заменить две трети поставок газа из России другими поставщиками. Она добавила, что Европейский союз значительно диверсифицировал круг зарубежных поставщиков, но это «дорого обошлось».

Также Еврокомиссия предложила ввести «правило солидарности», которое обязывает страны-члены делиться газом друг с другом в случае ЧП, информировать ее перед заключением любой газовой сделки, если речь идет об объеме более 500 млн куб. м, и обязывает государства-члены участвовать в совместной закупке не менее 15% газа.

В 2021 году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% всех поставок). После начала российской военной операции на Украине поставки российского газа в Европу сократились.

На фоне сокращения импорта из России в регионе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии выражали опасения, что трудной для Евросоюза будет не только следующая зима, но и несколько последующих.