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Пандемия коронавируса ,  
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Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя

Ведомство считает, что ограничение или запрет продажи алкоголя вызывает социальное напряжение и рост нелегальной продукции. Главам регионов министерство рекомендует не использовать эту меру без крайней необходимости
Фото: Monika Skolimowska / EPA / ТАСС

Министерство промышленности и торговли России рекомендует не менять установленный ранее режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Такое предложение содержится в указаниях по работе организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети.

Соответствующий документ за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердили два участника потребительского рынка. Он направлен главам всех российских регионов.

РБК направил запрос в Минпромторг.

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Министр полагает, что дополнительные ограничения продаж алкоголя могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

Ранее на фоне распространения коронавируса «до особого распоряжения» запретили розничную торговлю власти Забайкальского края. «Из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя», — пояснял зампред краевого правительства Андрей Гурулев. 3 апреля власти региона подтвердили, что пока снимать ограничения не намерены. «В сложившихся в крае условиях продолжения «пьяного пира во время чумы», а также циничных заработков на крови и здоровье людей краевое руководство не допустит», — говорится в сообщении на портале местного правительства.

Ограничения действуют с 1 апреля в Башкирии, где на фоне эпидемии COVID-2019 разрешили продажу алкоголя только с 10:00 до 18:00, а руководство Хакасии ввело более строгое ограничение — с 10:00 до 15:00. Ранее подобные меры приняли Якутия и Карелия.

В документе министерства также есть указание о разъяснении гражданам, органам местного самоуправления и торговым организациям, что жителям городов разрешено посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок.

Как указывает Мантуров, эта мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить жителей по разным торговым форматам. Однако во всех форматах торговли должно быть неукоснительное соблюдение всех санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова
Теги: алкоголь, продажи
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