Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя
Министерство промышленности и торговли России рекомендует не менять установленный ранее режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Такое предложение содержится в указаниях по работе организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети.
Соответствующий документ за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердили два участника потребительского рынка. Он направлен главам всех российских регионов.
РБК направил запрос в Минпромторг.
Министр полагает, что дополнительные ограничения продаж алкоголя могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».