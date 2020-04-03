Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя

Ведомство считает, что ограничение или запрет продажи алкоголя вызывает социальное напряжение и рост нелегальной продукции. Главам регионов министерство рекомендует не использовать эту меру без крайней необходимости

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Министерство промышленности и торговли России рекомендует не менять установленный ранее режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Такое предложение содержится в указаниях по работе организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети.

Соответствующий документ за подписью главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердили два участника потребительского рынка. Он направлен главам всех российских регионов.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Министр полагает, что дополнительные ограничения продаж алкоголя могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».