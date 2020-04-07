Полиция разных стран следит за мерами против коронавируса. Фоторепортаж

К 7 апреля число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион, умерли более 70 тыс. человек. Из-за распространения COVID-19 в разных странах ввели ограничения: от рекомендаций по соблюдению социальной дистанции до строгих карантинов и комендантского часа. За соблюдением этих мер следят правоохранительные органы. Как полиция контролирует выполнение гражданами санитарных предписаний — в фоторепортаже РБК

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