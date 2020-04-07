Полиция разных стран следит за мерами против коронавируса. Фоторепортаж
Полицейский задерживает нарушителя режима самоизоляции, пытаясь соблюдать дистанцию. Катманду, Непал
Полицейский патруль в одном из парков Берлина проверяет соблюдение гуляющими дистанции. В Германии из-за эпидемии запрещено собираться группами больше двух человек
Офицер полиции в шлеме, изображающем коронавирус, оповещает людей на рынке о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Ченнай, Индия
Полиция пытается разогнать людей, пришедших отдыхать на пляж. Могадишо, Сомали
Жандарм проверяет разрешение на передвижение по городу. Париж, Франция
Полицейский конный патруль в Мехико, Мексика
Полицейский и казачий патруль в Ростове-на-Дону, Россия
Задержанные нарушители комендантского часа в Гватемале. Ограничения в стране длятся с 16:00 до 4:00 ежедневно
Полицейский пост на закрытом пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чиновник кнутом разгоняет граждан, пришедших за продовольственным пайком, для создания между ними дистанции. Найроби, Кения