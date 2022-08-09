«Коммерсантъ» узнал о заморозке сделки Enel из-за указа Путина

В августе президент ограничил владельцам из недружественных стран продажу активов в российских компаниях. Из-за этого сделка по продаже контрольного пакета «Энел Россия» оказалась заморожена. Та же участь постигла и финскую Fortum

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Из-за президентского указа о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel — контрольного пакета «Энел Россия» — оказалась заморожена, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В середине июня Enel объявила о продаже своих активов в России. Агентство Reuters со ссылкой на заявление компании сообщало, что та продаст свою долю 56,43% в российской «дочке» ЛУКОЙЛу и инвестфонду «Газпромбанк-Фрезия» за €137 млн. Остальные 43,57% принадлежат зарегистрированной на Кипре UROC Limited (7,4%), «РФПИ Управление инвестициями» (5,54%) и прочим миноритарным акционерам (30,63%). «Энел Россия» принадлежат три ГРЭС — Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская, а также два ветропарка.

В ЛУКОЙЛе и Enel свои дальнейшие планы изданию не комментировали.

Выход из России заблокировали и для финской компании Fortum. По словам собеседников газеты, такое решение было принято российскими властями еще в июле.

Тогда Fortum уже завершила прием заявок от потенциальных покупателей, среди которых были Газпромбанк, АФК «Система» и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. В Fortum «Коммерсанту» не ответили.

Fortum заявила об уходе из России в середине мая. Она владеет контрольным пакетом акций немецкой Uniper, одного из основных инвесторов газопровода «Северный поток-2». Компания собиралась продать долю в «Юнипро», российской «дочке» Uniper.

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Fortum принадлежит 94,88% в российской «Фортум» и 29,45% в «Территориальной генерирующей компании № 1». «Фортум» управляет семью теплоэлектростанциями на Урале и в Западной Сибири, в том числе Няганской ГРЭС. Среди ее активов также ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии.

В середине июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Газпромбанк выразил готовность выкупить активы «Фортума» и «Юнипро» у Fortum и ее дочерней Uniper. Среди потенциальных покупателей также назывались «Интер РАО» и СУЭК. Последняя рассматривает возможность покупки только «Юнипро», сообщало издание.

5 августа Путин своим указом ограничил владельцам из недружественных стран продажу их активов в российских стратегических компаниях. Совершать такие сделки запрещено до конца года. Это распространяется в том числе на производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии.