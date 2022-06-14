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«Коммерсантъ» узнал о планах Fortum продать российские активы до 1 июля

Fortum объявила об уходе с российского рынка 12 мая. В числе возможных покупателей активов финской компании издание называет Газпромбанк, СУЭК, НОВАТЭК и «Интер РАО»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Финская энергетическая компания Fortum открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сбор заявок продлится до 21 июня, а сама сделка должна быть закрыта до 1 июля.

Fortum и ее германской дочке Uniper принадлежат российские компании «Фортум» и «Юнипро». Они владеют 12 угольными и газовыми ТЭС мощностью 16 ГВт. Компании «Фортум» также принадлежат 29,45% акций подконтрольной «Газпром энергохолдингу» Территориальной генерирующей компании № 1 (ТГК-1). «Фортум» развивает и возобновляемые источники энергии: ей принадлежит ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции.

По информации собеседников «Коммерсанта», в покупке активов заинтересован Газпромбанк, он готов профинансировать сделку для «Газпром энергохолдинга». Один из источников рассказал, что банк готов выкупить активы как «Фортума», так и «Юнипро», заплатив за каждый около $1,5–2 млрд (1,2–2 руб. за акцию «Юнипро», то есть 20–60% премии к рыночной цене; «Фортум» на бирже не торгуется, и его рыночную стоимость оценить трудно, отмечает издание). Другой собеседник уточнил, что «Газпром» окончательно не решил, подавать ли заявку.

Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе из России
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Другой претендент на покупку активов — «Интер РАО», сообщил еще один источник. СУЭК, по данным «Коммерсанта», рассматривает возможность покупки только «Юнипро»: принадлежащая «дочке» Uniper Березовская ГРЭС, вторая по мощности угольная станция в России, стоит на Березовском угольном разрезе СУЭК. По информации источников издания, интерес к активам Fortum проявлял и НОВАТЭК, но неясно, будет ли компания подавать заявку. Собеседники «Коммерсанта» на рынке указали, что НОВАТЭК может лишиться крупных контрактов на поставки газа для ТЭС «Юнипро» и «Фортума», если их купят другие компании.

В Fortum изданию заявили, что не комментируют рыночные слухи.

Финская компания в начале марта прекратила все инвестиции в российские проекты и объявила о сокращении количества электростанций в стране, а 12 мая сообщила, что уйдет из России и продаст российские активы.

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