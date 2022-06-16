Enel продаст долю в российской «дочке» ЛУКОЙЛу и «Газпромбанк-Фрезия»

Enel — крупнейший акционер (56,43%) «Энел Россия», которую итальянская компания продаст за €137 млн. Если сделку одобрит ФАС, транзакция может завершиться уже к третьему кварталу

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Enel продаст свои активы в России, говорится в ее сообщении на сайте Итальянской фондовой биржи. Компания «уже приняла некоторые меры, которые привели к прекращению управления» «Энел Россия».

Reuters со ссылкой на заявление Enel пишет, что компания продаст 56,43%-ю долю в российской «дочке» ЛУКОЙЛу и инвестфонду «Газпромбанк-Фрезия» за €137 млн. Остальные 43,57% принадлежат зарегистрированной на Кипре UROC Limited (7,4%), «РФПИ Управление инвестициями» (5,54%) и прочим миноритарным акционерам (30,63%).

Транзакция должна завершиться к третьему кварталу года. Для этого ее должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. ФАС не получала ходатайства о сделке, сообщает ТАСС.

Накануне глава Enel Франческо Стараче заявил, что компания приблизилась к продаже российских активов. «Еще несколько недель, и мы решим это», — сказал он (цитата по Reuters).

«Энел Россия» основана в 2004 году. Компании принадлежат три ГРЭС (Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская), а также два ветропарка. По данным Bloomberg, «Энел Россия» приносит итальянской материнской компании немногим более 1% валовой прибыли.

ЛУКОЙЛ ранее купил российскую «дочку» Shell. Она будет развивать сеть АЗС, выкупленную у приостановившей работу в России в начале мая британско-нидерландской компании, под финским брендом Teboil.