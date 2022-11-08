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Госдума отклонила законопроект о едином операторе рекламы

Госдума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе рекламы
Законопроект с июля находился на этапе подготовки ко второму чтению. Идею единого оператора цифровых рекламных конструкций критиковали ФАС, Минцифры и участники рынка. Все фракции в Думе пришли к выводу, что проект надо отклонить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная Дума отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы, сообщается в телеграм-канале нижней палаты.

«Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на Совете Государственной Думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проект был внесен в Госдуму в июле. После принятия в первом чтении его передали на рассмотрение Совета Думы. С тех пор срок предоставления поправок несколько раз менялся и инициатива застряла на этапе подготовки ко второму чтению. По данным источника «Ведомостей», документ велели «вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить».

Законопроект предполагает появление в стране единого оператора цифровой наружной рекламы, рекламных конструкций и электронных объявлений частных лиц. Автор инициативы — депутат Артем Кирьянов («Единая Россия»). По его мнению, появление оператора позволило бы нивелировать последствия введенных против России санкций, защитить национальные интересы страны и избежать распространения фейков на фоне угрозы кибератак и хулиганства. Кирьянов считает наружную рекламу «наиболее уязвимым сектором в информационной сфере».

Предполагалось, что все остальные сервисы, которые публикуют в интернете частные объявления физических лиц, после выбора оператора прекратят свою деятельность, вернув пользователям деньги за оплаченные, но так и не оказанные услуги.

В августе РБК узнал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в законопроект и предложила полностью отказаться от понятия единого оператора цифровых конструкций, а также вывести из-под регулирования онлайн-классифайды, социальные сети и другие интернет-сервисы, где может распространяться реклама.

Идею единого оператора критиковали Минцифры, департамент СМИ и рекламы правительства Москвы и правительство Санкт-Петербурга. Резолюцию против законопроекта Кирьянова подписали девять членов Ассоциации владельцев билбордов.

Подпись под резолюцией не поставила группа Russ Outdoor, которая могла претендовать на роль оператора, так как она соответствует всем перечисленным в законопроекте требованиям: компания является российским юрлицом и «системообразующей организацией», и ей принадлежат собственные рекламные конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. В Russ Outdoor сочли инициативу Кирьянова значимой в связи с событиями на Украине, но подчеркнули, что проект требует доработки. В компании не ответили на запрос РБК с просьбой прокомментировать новость об отклонении законопроекта.

Представитель «Авито» заявил РБК, что отклонение инициативы «является единственно правильным решением».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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