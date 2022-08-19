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ФАС предложила отказаться от единого оператора цифровой рекламы

ФАС подготовила кардинальные поправки к закону о едином операторе цифровой рекламы
ФАС предложила кардинально изменить законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы, исключив из него большинство положений, раскритикованных рынком. Но поправки службы еще предстоит согласовать с другими ведомствами
Фото: Максим Змеев / Reuters
Фото: Максим Змеев / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила кардинальные поправки в законопроект, касающийся создания единого оператора цифровой рекламы, — фактически исключающие такую возможность. Об этом РБК рассказал один из источников на рынке, копия предложений ведомства есть у РБК.

В этом документе ФАС предлагает полностью отказаться от понятия «единого оператора цифровых конструкций», а также выводит из-под регулирования онлайн-классифайды, социальные сети и другие интернет-сервисы, где может распространяться реклама.

Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении в июле, до 17 августа должны были согласовать Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Минстрой, Минтранспорта и Минюст.

Представитель ФАС отказался от комментариев. Представитель Минюста подтвердил, что в министерстве рассмотрели проект поправок, подготовленный ФАС, и направили свое заключение на него, не пояснив, каким оно было. Представитель Минцифры сказал, что в ведомстве получили поправки, подготовленные ФАС, но на уточняющие вопросы не ответил. Представитель МВД перенаправил вопросы к разработчику законопроекта.

РБК направил запрос в Минфин, Минэкономразвития, Минстрой и Минтранс.

Что предлагается изменить в законодательстве о рекламе

ФАС предлагает поправки в законопроект, внесенный в Госдуму заместителем председателя комитета по экономической политике Артемом Кирьяновым и принятый в первом чтении в середине июля. Законопроект меняет закон «О рекламе»: в России предлагают создать единого оператора для размещения наружной рекламы на цифровых рекламных конструкциях, который также будет отвечать за специальный информационный ресурс, где смогут публиковать объявления физлица. Согласно законопроекту, как только такой оператор будет выбран, все остальные сервисы, которые публикуют в интернете частные объявления физлиц, должны будут прекратить деятельность. Инициатива объяснялась необходимостью снизить риски утраты государством оперативного контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности, разжигающей межнациональную рознь, оскорбляющей граждан по национальному, профессиональному или религиозному признаку, в том числе в результате кибератак и хулиганских действий.

С критикой этих предложений выступали многие участники рынка, а также государственные структуры — ФАС, Минцифры и др.

Какова позиция ФАС

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Из текста поправок ФАС следует, что размещением наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло и других «средств стабильного размещения» смогут заниматься владельцы рекламных конструкций, являющиеся рекламораспространителями, как это предусмотрено текущим законодательством. Размещением информации на цифровых рекламных конструкциях, к которым относят электронные табло, проекционное и иное оборудование для показа рекламы, а также любые поверхности с электронной сменой изображений, будут заниматься операторы соответствующих конструкций. Размещать рекламу на динамических табло на транспорте (конструкции, располагающиеся на или внутри транспортного средства, которое перевозит пассажиров за плату) будут отдельные операторы. Места размещения цифровых рекламных конструкций на земле и зданиях необходимо будет согласовывать с органами местного самоуправления городов и муниципальных районов, как это требуется сейчас в отношении обычных рекламных конструкций.

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ФАС будет вести реестр операторов цифровых рекламных конструкций и динамических табло. В него смогут попасть только российские юрлица, неподконтрольные иностранцам (зарубежные структуры не имеют контроля над более чем 25% голосующих акций организации, возможности определять ее решения, назначать главу; не имеют более четверти членов совета директоров или другого коллегиального органа). Также претенденты на включение в реестр должны обладать правами на софт, обеспечивающий размещение рекламы на цифровом носителе; иметь не менее одного разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с неистекшим сроком действия.

Включенные в реестр операторы цифровых рекламных конструкций и динамических табло должны будут предоставлять данные об используемом ими софте в специальный реестр подобного программного обеспечения, который будет вести Роскомнадзор. Также они будут обязаны:

  • обеспечивать соблюдение требований информационной безопасности и защиты персональных данных;
  • не допускать использование своего софта для размещения информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний; разглашения государственной или иной охраняемой законом тайны; распространения материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, содержащих нецензурную брань, а также призывающих к терроризму и др.;
  • распространять бесплатно на этих ресурсах социальную рекламу (не менее 10% от общего объема) и др.

Представитель рекламного агентства Gallery сообщил РБК, что в агентстве не знакомы с поправками ФАС, «но, исходя из описания, они во многом совпадают с тем перечнем предложений, который члены НАВК (Национальной ассоциации визуальных коммуникаций. — РБК) направили в Госдуму на прошлой неделе». Среди прочего эти предложения, по словам представителя Gallery, включали тезис об ограничении иностранного участия в компаниях — операторах наружной рекламы по аналогии с законом о СМИ, и требования к программному обеспечению. «Мы поддерживаем предложения ФАС — служба является действующим регулятором рынка наружной рекламы, который контролирует соблюдение законодательства, обеспечивает сохранение конкуренции и развитие отрасли», — резюмировали в агентстве.

РБК направил запрос в Russ Outdoor.

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Анна Балашова Анна Балашова, Евгения Стогова Евгения Стогова, Анастасия Серова Анастасия Серова
ФАС наружная реклама единый оператор интернет-сервисы
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