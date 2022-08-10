Глава Минцифры раскритиковал идею о едином операторе цифровой рекламы

Министр цифрового развития Максут Шадаев выступил с критикой законопроекта о создании единого оператора на рынке цифровой рекламы. По его мнению, текущий вариант документа грозит монополизацией рынка и его деградацией

Максут Шадаев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что «создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который наделяется преференциями по размещению как наружной рекламы на цифровых рекламных конструкциях, так и объявлений физических лиц на электронных досках объявлений» в интернете, фактически приведет к монополизации указанной деятельности. Об этом говорится в письме министра в Федеральную антимонопольную службу (есть в распоряжении РБК). «Принятие законопроекта несет риск прецедента искусственной монополизации на успешно развивающемся высокотехнологичном конкурентном рынке», — указал министр.

Представитель Минцифры подтвердил отправку подобного письма в ФАС. РБК направил запрос в службу.

Про какую инициативу идет речь В начале июля Артем Кирьянов, депутат «Единой России» и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, внес в нижнюю палату парламента поправки в закон «О рекламе». Суть инициативы — создание единого оператора, который будет размещать наружную рекламу на цифровых рекламных конструкциях, а также будет отвечать за специальный информационный ресурс, на котором смогут публиковать объявления физлица. Как только такой оператор будет выбран, все остальные сервисы, которые публикуют в интернете частные объявления физлиц, должны будут прекратить деятельность. При этом им предписано вернуть деньги пользователям за оплаченные, но так и не оказанные услуги. Как говорилось в пояснительной записке, законопроект нужен, чтобы снизить риски утраты государством оперативного контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности, а также разжигающей межнациональную рознь, оскорбляющей граждан по национальному, профессиональному или религиозному признаку, в том числе в результате кибератак и хулиганских действий. В середине июля законопроект был принят в первом чтении.

В своем письме Шадаев указал:

содержание законопроекта выходит за рамки регулирования закона «О рекламе» в части регулирования электронных объявлений физлиц о реализации товаров и услуг и деятельность электронных сервисов для размещения подобных объявлений уже урегулирована законами «Об информации...» и «О персональных данных»;

также министр указал на «несоразмерность» решаемой законопроектом проблемы и предлагаемого способа ее решения. По его мнению, поскольку требованиям к единому оператору будут соответствовать лишь одна или минимальное количество компаний, принятие законопроекта приведет к монополизации рынка и деградации существующей индустрии оказания подобных услуг в целом;

на создание единого оператора со всей инфраструктурой и информационными системами потребуются дополнительные затраты, которые авторы проекта никак не обосновали;

сокращение числа крупных участников рынка, связанное с предлагаемой законопроектом монополизацией, приведет к снижению налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты, замедлению развития экономики, падению темпов развития технологий, сокращению кадров, в том числе специалистов и разработчиков в сфере информационных технологий;

снижение конкуренции также приведет к увеличению издержек рекламодателей на размещение объявлений на электронных досках, что отразится и на стоимости рекламируемых товаров и услуг для их конечных потребителей.

В итоге министр предложил исключить из законопроекта нормы, касающиеся регулирования электронных сервисов для размещения объявлений в интернете.

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Какие еще отзывы есть на законопроект

Против законопроекта в его текущем виде ранее высказывались и участники рынка, и регулятор. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что ФАС также раскритиковала документ, указав на то, что его принятие приведет к ухудшению положения всех участников рынка цифровой рекламы. Девять из 11 членов Ассоциация владельцев билбордов, в том числе «Восток-Медиа», «Дизайнмастер», «Мособлреклама», подписали резолюцию против создания единого оператора цифровых рекламных конструкций. Среди не поставивших подпись под документом была группа Russ Outdoor, которая пока единственная на рынке среди операторов наружной рекламы отвечает всем указанным в законопроекте требованиям. В самой компании тогда говорили, что не видят рисков монополизации в инициативе, «поскольку у всех участников рынка будет возможность по-прежнему участвовать в торгах за право установки конструкций».

Представитель «Авито» заявлял, что принятие законопроекта и включение в него классифайдов станет катастрофой для отрасли и сигналом отсутствия диалога с российским бизнесом. По его словам, такие компании, как «Авито», «Юла» и ЦИАН, должны будут прекратить свое существование в текущем виде.

Не поддержал законопроект также департамент СМИ и рекламы правительства Москвы. Против него также выступило правительство Санкт-Петербурга. Критиковали инициативу и региональные рекламные компании. В частности, в Башкирии участники рекламного рынка обратились к руководству республики с просьбой поддержать их протест против создания «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений». Кроме того, Союз операторов наружной рекламы России обратился к губернатору Калининградской области Антону Алиханову по вопросу несогласия с планами создания единого оператора на рынке цифровых рекламных конструкций в России.