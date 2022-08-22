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Глава Russ Outdoor оценил перспективы оператора цифровой «наружки»

Создание единого оператора цифровой «наружки» актуально: на фоне конфликта на Украине возрастает важность модерации контента, уверен Роберт Мирзоян, глава Russ Outdoor. Критики поправок, по его мнению, не хотят прозрачности рынка
Роберт Мирзоян
Роберт Мирзоян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Опасения участников рынка наружной рекламы по поводу потенциальной монополизации отрасли в случае принятия законопроекта, предполагающего создание единого оператора цифровой рекламы и частных коммерческих объявлений, необоснованны. Такую позицию в интервью РБК высказал директор группы Russ Outdoor Роберт Мирзоян. Эта компания — пока единственная, которая соответствует всем указанным в законопроекте требованиям к такому оператору. Критики поправок, как считает Мирзоян, просто не хотят прозрачности отрасли.

Что изменят поправки в закон «О рекламе»

Поправки в закон «О рекламе» были внесены в Госдуму в начале июля депутатом от партии «Единая Россия» Артемом Кирьяновым. Законопроект, поводом для которого послужили «ограничительные меры в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств» и необходимость защиты национальных интересов «в связи с рисками распространения недостоверной информации», предусматривает создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и частных коммерческих объявлений.

Такой оператор будет отвечать за «информационный ресурс размещения информации», который станет единственно возможным способом использования любых цифровых конструкций. Согласно требованиям к такому оператору, стать им может, помимо прочего, только российская компания, официально признанная «системообразующей организацией российской экономики, осуществляющей деятельность рекламных агентств», а также занимающаяся рекламой на транспорте. Этим требованиям соответствует только Russ Outdoor.

Законопроект был принят Госдумой на внеплановом пленарном заседании в первом чтении уже через неделю после внесения, однако при условии существенных доработок и консультаций с отраслью. С критикой поправок в представленном варианте выступили, в частности, ФАС, Минцифры, Ассоциация владельцев билбордов, столичный департамент СМИ и рекламы, «Авито», фонд «Сколково», а также АНО «Цифровая экономика», объединяющая, в частности, «Сбер», «Яндекс» и Ozon.

Кандидат в единого оператора цифровой наружной рекламы поменял учредителя
Технологии и медиа
Фото:Антон Ваганов / ТАСС

«Russ Outdoor исторически был самым крупным налогоплательщиком в своем сегменте, — утверждает Мирзоян. — Бремя налогов — 3,7 млрд руб. по году, в том числе больше 300 млн руб. — налог на прибыль за 2021 год. Что может угрожать нашей прозрачности и уверенности? Ничего. Давайте посмотрим, какие налоги платят те, кто говорит о риске монополизации и выпадении доходов. Они честно их платят? Мне кажется, нет. Во всяком случае, не все компании».

Глава Russ Outdoor — РБК: «Повышается значимость контроля за контентом»
Технологии и медиа
Роберт Мирзоян

Новым законом, как убежден глава Russ Outdoor, государство хочет создать единый медиаканал наружной рекламы и «как-то систематизировать отрасль». В условиях военной спецоперации на Украине, по его словам, значимость модерации публикуемого контента и контроля за ним особенно возрастает. В этом смысле, предлагая создать «новый охватный медиаресурс», государство исходит в том числе из вопросов безопасности. «Нам уже приходилось отключать экраны с электронной сменой изображения в Ростове-на-Дону из-за угрозы распространения противоправной информации накануне 9 мая, также были обнаружены взломы систем других региональных операторов», — аргументирует свою позицию Мирзоян.

Однако даже на этом фоне текущая версия поправок требует доработки, признает Мирзоян. Прежде всего нет понимания логики, по которой единому оператору цифровой наружной рекламы предлагается заниматься еще и коммерческими объявлениями граждан. Russ Outdoor экспертизой по этому рынку не обладает. Однако опасений на случай, если документ будет изменен таким образом, что шанс стать единым оператором получит компания — владелец классифайда, у директора Russ Outdoor нет. «Мы не боимся подключаться к софту условного «Авито». В законопроекте четко прописано, что это будет касаться только контента, который мы будем давать в эфир. Мы к этому готовы», — категоричен Мирзоян.

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В Госдуме предложили взять под контроль все цифровые рекламные щиты
Технологии и медиа
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Открытым остается вопрос платы за размещение рекламы через единого оператора. «Все должны четко понимать: оно будет бесплатным», — считает глава Russ Outdoor. Не регламентируют поправки и проблему установки цифровых конструкций с учетом индивидуальных для каждого города правил: «Мы категорически против размещения рекламы без оглядки на здания исторического и культурного наследия, которое этот законопроект сейчас допускает. Кроме того, там есть множество подзаконных актов, которые до сих пор никто не видел».

Тем не менее в том, что поправки будут одобрены и станут законом, Мирзоян не сомневается. Более того, никаких рисков в случае принятия законопроекта Russ Outdoor для себя не видит. Не даст он компании и привилегий. «Russ Outdoor выступает за прозрачность работы как с точки зрения платежей, так и по аудиторным данным. Мы за то, чтобы рынок знал, что наружная реклама так же прозрачна, как телевизионная и другие виды рекламы. Возможно, другие операторы этого не хотят», — резюмирует Мирзоян.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
наружная реклама Russ Outdoor реклама законопроект
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