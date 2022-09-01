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Роскомнадзор получил первые данные от операторов рекламы в Рунете

Роскомнадзор 1 сентября получил первые данные от операторов рекламы в Рунете
Требование предоставлять данные о рекламе в Рунете заработало 1 сентября. Сейчас Роскомнадзор стал получать эту информацию от претендующих на статус посредников в этом процессе «Яндекса», VK, Ozon и других
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор в четверг получил первые данные о рекламе в Рунете, сообщил РБК представитель службы. С 1 сентября, согласно поправкам в закон «О рекламе», в России заработала система тотального учета интернет-рекламы. Заказчики, обслуживающие их агентства и сами веб-площадки должны передавать в Роскомнадзор информацию обо всех рекламных кампаниях в Сети — стоимость контрактов, сроки проведения, информацию о договорах и т.п. Передавать сведения участники рекламного рынка напрямую не могут: взаимодействовать с Роскомнадзором можно только через посредников — так называемых операторов рекламных данных. Эти операторы должны хранить такую информацию минимум год.

Как сообщил представитель Роскомнадзора, во всех организациях, которые решили стать операторами интернет-рекламы, сейчас ведется проверка готовности взаимодействия их информационных систем с Единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР). В итоге все участники цепочки смогут получать из реестра информацию, которая касается непосредственно их, а рекламодатель будет видеть информацию во всей цепочке. Оценку технической готовности должны провести в течение месяца, затем будет опубликован итоговый список операторов, объяснили в ведомстве.

Какие компании решили претендовать на статус операторов и кто уже передает данные, в Роскомнадзоре не уточняют. Но на сайте Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) указано (ссылка на перечень есть и на сайте службы), что на роль операторов рекламных данных в интернете претендуют МТС («Медиаскаут»), «ВымпелКом» (бренд «Билайн», «Первый ОРД»), VK (ВК), Ozon («Озон ОРД»), AmberData (ОРД-А), «Яндекс» и «Сбер» («ОРД-Лаборатория разработки»). РБК направил запрос в эти компании.

Представители МТС и «Яндекса» подтвердили, что начали передавать рекламные данные в реестр.

«Использование API позволяет ускорить и автоматизировать работу. В других случаях, как и у всех участников рынка, могут быть сложности и задержки из-за большого количества ручной работы, но и это временные сложности. Сейчас мы работаем по плану выдачи токенов, в том числе и с рекламными агентствами», — заявил РБК Антон Айвазов, руководитель продуктов компании «Первый ОРД».

Доступ к содержащимся в базе сведениям также будет у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Федеральной налоговой службы (ФНС). В презентации, опубликованной на сайте Ассоциации развития интернет-рекламы, сказано, что ФНС может не признать расходы на интернет-рекламу как у самих агентств, так и у рекламодателей без ее корректного учета в едином реестре и начислить дополнительно штрафы и пени. Непредставление данных влечет за собой штраф (от 2–2,5 тыс. руб. для физических лиц до 100–500 тыс. руб. для юридических).

Количество операторов рекламы не ограничено, но тот, кто захочет им стать, должен иметь российское юрлицо с уставным капиталом не менее 200 млн руб. Также ему необходимо документально подтвердить, что с ним готовы сотрудничать рекламные системы и распространители рекламы, чей совокупный годовой доход от этого бизнеса превышает 2,5 млрд руб.

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