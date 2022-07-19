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Союз владельцев билбордов назвал риски создания оператора цифровых щитов

Владельцы наружки подписали резолюцию против создания оператора цифровых рекламных щитов
Члены Ассоциации владельцев билбордов подписались против создания единого оператора цифровых рекламных конструкций. Крупнейший оператор рекламы Russ Outdoor заявил, что не видит рисков монополизации отрасли
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Девять членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок в закон «О рекламе». Копия документа, принятого 18 июля на внеочередном собрании Национальной ассоциации визуальных коммуникаций, есть в распоряжении РБК. Резолюцию подписали руководители девяти из одиннадцати компаний — членов ассоциации: «Восток-Медиа», «Дизайнмастер», «Мособлреклама», «Постер», «Реклама-Центр», Gallery, North Star Media, Transit Media Group и VinEx Media. Свою подпись под документом не поставили лишь представители Russ Outdoor и принадлежащая ей Advance Group, специализирующаяся на рекламе в бизнес-центрах.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля депутатом от партии «Единая Россия» Артемом Кирьяновым и принят 15 июля на внеочередном пленарном заседании. Поправки предусматривают «установление особого режима распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц». Для этого в России должен появиться единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Свою инициативу Кирьянов объяснил необходимостью защитить рекламные щиты от потенциальных хакерских атак, а также нивелировать «последствия ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств».

В Госдуме предложили взять под контроль все цифровые рекламные щиты
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Против принятия законопроекта проголосовали практически все представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Депутаты, в частности, обратили внимание на отсутствие оценки регулирующего воздействия законопроекта, антикоррупционной экспертизы и одобрения профильными комитетами. Поддержку выразили лишь в «Единой России», однако с оговоркой, что на внесение корректировок автору законопроекта будет выделен срок не в 15, а в 30 дней.

Представители рекламного рынка в резолюции мотивируют свое недовольство потенциальным изменением законодательства рисками создания «монопольного положения единого оператора на 30 лет», что «парализует индустрию наружной рекламы» и приведет к массовому банкротству всех других операторов. Подписавшие резолюцию также предупреждают о создании «опасного прецедента по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка». Кроме того, объединение всех цифровых экранов в единую сеть повысит уязвимость информационной безопасности, поскольку любая успешная кибератака нанесет урон по всем экранам страны одновременно.

Перечисленным в законопроекте критериям, которым должен соответствовать будущий единый оператор, отвечает только группа Russ Outdoor: одним из требований является наличие собственных рекламных цифровых конструкций на вокзалах, в аэропортах, на станциях метро и остановках общественного транспорта. Другой крупный оператор, Gallery, также отвечающий прочим критериям, рекламой на транспорте в последние годы не занимается.

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На конец 2021 года в России насчитывалось более 4,6 тыс. различных цифровых конструкций общей площадью 76,5 тыс. кв. м, следует из данных исследовательской компании «Admetrix-Эспар». Крупнейшими игроками в этом сегменте являются две компании: Russ Outdoor, чья выручка на цифровых конструкциях в 50 крупнейших городах России по итогам 2021 года оценивается 5,3 млрд руб., и Gallery с 4 млрд руб.. Эти же компании являются и крупнейшими игроками в целом в наружной рекламе. При этом Russ Outdoor цифровые конструкции обеспечивают почти 44% всего дохода, Gallery — 67%.

Крупнейший оператор наружки Russ Outdoor купит своего главного конкурента
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Фото:RussOutdoor / Facebook

В пресс-службе Russ Оutdoor отказ от подписания резолюции против законопроекта объяснили тем, что представитель компании получил материалы только на заседании ассоциации и не имел возможности детально их изучить, тогда как другие участники рынка с проектом документа ознакомились заранее. «Мы хотели бы рассмотреть резолюцию заранее, внести свои предложения и присоединиться к коллегам», — отметили в Russ Оutdoor.

Представитель компании также заявил, что не видит рисков монополизации, которых опасаются другие операторы наружной рекламы, поскольку «у всех участников рынка будет возможность по-прежнему участвовать в торгах за право установки конструкций». Целесообразность выступления в качестве единого оператора Russ Оutdoor рассмотрит после принятия законопроекта, добавили в группу.

Автор законопроекта Артем Кирьянов на просьбу РБК прокомментировать основные положения резолюции заявил, что не понимает негатива со стороны компаний «к попыткам сделать рынок прозрачным и понятным с точки зрения предупреждения размещения противоправного контента». «Все опасения излагаются в безапелляционном формате, не имеют под собой никакой базы и никаких оснований. Речь не идет о монопольных преобразованиях или сокращении рынка труда. Концептуально законопроект направлен на противодействие санкционному давлению и защите национальных интересов страны», — добавил Кирьянов.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
реклама законопроект Russ Outdoor Gallery
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