Союз владельцев билбордов назвал риски создания оператора цифровых щитов
Девять членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок в закон «О рекламе». Копия документа, принятого 18 июля на внеочередном собрании Национальной ассоциации визуальных коммуникаций, есть в распоряжении РБК. Резолюцию подписали руководители девяти из одиннадцати компаний — членов ассоциации: «Восток-Медиа», «Дизайнмастер», «Мособлреклама», «Постер», «Реклама-Центр», Gallery, North Star Media, Transit Media Group и VinEx Media. Свою подпись под документом не поставили лишь представители Russ Outdoor и принадлежащая ей Advance Group, специализирующаяся на рекламе в бизнес-центрах.
Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля депутатом от партии «Единая Россия» Артемом Кирьяновым и принят 15 июля на внеочередном пленарном заседании. Поправки предусматривают «установление особого режима распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц». Для этого в России должен появиться единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений.
Свою инициативу Кирьянов объяснил необходимостью защитить рекламные щиты от потенциальных хакерских атак, а также нивелировать «последствия ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств».
Против принятия законопроекта проголосовали практически все представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Депутаты, в частности, обратили внимание на отсутствие оценки регулирующего воздействия законопроекта, антикоррупционной экспертизы и одобрения профильными комитетами. Поддержку выразили лишь в «Единой России», однако с оговоркой, что на внесение корректировок автору законопроекта будет выделен срок не в 15, а в 30 дней.
Представители рекламного рынка в резолюции мотивируют свое недовольство потенциальным изменением законодательства рисками создания «монопольного положения единого оператора на 30 лет», что «парализует индустрию наружной рекламы» и приведет к массовому банкротству всех других операторов. Подписавшие резолюцию также предупреждают о создании «опасного прецедента по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка». Кроме того, объединение всех цифровых экранов в единую сеть повысит уязвимость информационной безопасности, поскольку любая успешная кибератака нанесет урон по всем экранам страны одновременно.
Перечисленным в законопроекте критериям, которым должен соответствовать будущий единый оператор, отвечает только группа Russ Outdoor: одним из требований является наличие собственных рекламных цифровых конструкций на вокзалах, в аэропортах, на станциях метро и остановках общественного транспорта. Другой крупный оператор, Gallery, также отвечающий прочим критериям, рекламой на транспорте в последние годы не занимается.
На конец 2021 года в России насчитывалось более 4,6 тыс. различных цифровых конструкций общей площадью 76,5 тыс. кв. м, следует из данных исследовательской компании «Admetrix-Эспар». Крупнейшими игроками в этом сегменте являются две компании: Russ Outdoor, чья выручка на цифровых конструкциях в 50 крупнейших городах России по итогам 2021 года оценивается 5,3 млрд руб., и Gallery с 4 млрд руб.. Эти же компании являются и крупнейшими игроками в целом в наружной рекламе. При этом Russ Outdoor цифровые конструкции обеспечивают почти 44% всего дохода, Gallery — 67%.
В пресс-службе Russ Оutdoor отказ от подписания резолюции против законопроекта объяснили тем, что представитель компании получил материалы только на заседании ассоциации и не имел возможности детально их изучить, тогда как другие участники рынка с проектом документа ознакомились заранее. «Мы хотели бы рассмотреть резолюцию заранее, внести свои предложения и присоединиться к коллегам», — отметили в Russ Оutdoor.
Представитель компании также заявил, что не видит рисков монополизации, которых опасаются другие операторы наружной рекламы, поскольку «у всех участников рынка будет возможность по-прежнему участвовать в торгах за право установки конструкций». Целесообразность выступления в качестве единого оператора Russ Оutdoor рассмотрит после принятия законопроекта, добавили в группу.
Автор законопроекта Артем Кирьянов на просьбу РБК прокомментировать основные положения резолюции заявил, что не понимает негатива со стороны компаний «к попыткам сделать рынок прозрачным и понятным с точки зрения предупреждения размещения противоправного контента». «Все опасения излагаются в безапелляционном формате, не имеют под собой никакой базы и никаких оснований. Речь не идет о монопольных преобразованиях или сокращении рынка труда. Концептуально законопроект направлен на противодействие санкционному давлению и защите национальных интересов страны», — добавил Кирьянов.