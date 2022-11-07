Госдума отклонит проект о едином операторе рекламы

Автор проекта, депутат Кирьянов, сказал, что не знает, каков результат рассмотрения документа в Совете Думы. Пока документ находится на стадии принятия поправок

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Совет Госдумы вынесет законопроект о едином операторе рекламы на второе чтение уже на текущей неделе, чтобы затем отклонить, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Автор законопроекта, депутат Артем Кирьянов, заявил РБК, что не знает результатов обсуждения текста законопроекта на совете. Также ему неизвестно, будет ли законопроект рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 8 ноября. Позже рекомендацию отклонить проект подтвердили глава «Справедливой России» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что законопроект велели «вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить». Другой источник газеты добавил, что инициативу отклонят на заседании 8 или 9 ноября.

Ранее «Ведомости» уже писали, что принятие проекта откладывается, а источники издания отмечали, что законопроект не пройдет.

Кирьянов внес законопроект в Думу в июле. Согласно предложениям депутата, в стране должен был появиться единый оператор цифровой наружной рекламы, рекламных конструкций и электронных объявлений частных лиц.

Эксплуатировать любые цифровые конструкции можно будет, как сказано в законопроекте, только через «информационный ресурс размещения информации». За него и будет отвечать единый оператор. При этом он сам может выступать еще и владельцем собственных конструкций и вести предпринимательскую деятельность.

По мнению депутата, эта мера позволила бы нивелировать последствия введенных против России ограничений «со стороны недружественных иностранных государств» и избежать распространения фейков.

После внесения проект прошел через комитет Думы по экономической политике, был принят в первом чтении и передан на рассмотрение Совета Думы. После этого более пяти раз изменялся срок представления поправок к проекту, и документ застрял на этапе подготовки ко второму чтению.

Единственной компанией, которая могла бы претендовать на роль единого оператора, была группа Russ Outdoor. Она соответствовала всем изначально перечисленным в законопроекте требованиям к оператору: компания должна была быть российским юрлицом, «системообразующей организацией» и иметь собственные рекламные конструкции на объектах транспортной инфраструктуры.

В Russ Outdoor инициативу Кирьянова сочли значимой в связи с событиями на Украине, однако подчеркнули, что проект требует доработки.

В августе поправки к законопроекту предложила Федеральная антимонопольная служба. РБК узнал, что она рекомендовала полностью отказаться от понятия единого оператора цифровых конструкций и вывести из-под регулирования онлайн-классифайды, социальные сети и другие интернет-сервисы, где могут распространяться рекламные объявления.