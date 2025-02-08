Газ без Украины: какие альтернативы транзиту нашли в Европе

Россия с 2025 года потеряла возможность поставлять газ в Европу через Украину. По этому маршруту на европейский рынок шло 50% российского экспорта по трубе. РБК разбирался, как ЕС справляется с новыми условиями

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Отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу спровоцировал неизбежные изменения в балансе европейского рынка. Локальные дефициты возникли сразу в нескольких странах, а запасы в подземных хранилищах (ПХГ) стремительно сокращаются.

Цены на газ реагируют на этот фон ростом, но пока не таким драматичным, как в 2022 году. Тогда кризис, вызванный падением российских поставок, охватил весь европейский рынок, а индекс TTF (крупнейшего газового хаба в Европе) достигал $3892 за 1 тыс. куб. м — абсолютный рекорд. На этой неделе, 7 февраля, TTF превысил $600 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с октября 2023 года, еще в начале января индекс находился у отметки $480 за 1 тыс. куб. м.

Куда шел газ через Украину По украинскому маршруту газ «Газпрома» напрямую поступал в Молдавию и Словакию, из которой дальше шел в Австрию и Чехию. Из Австрии поставки частично распределялись в соседние Венгрию и Италию. В 2024 году транзит российского газа через Украину составил 14,3 млрд куб. м., следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Это около 50% всех трубопроводных поставок газа из России в Европу.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Энергокризис в Приднестровье

Об энергетическом кризисе объявила непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). По контракту, заключенному между «Молдовагазом» и «Газпромом» в 2021 году, российская сторона обязалась ежегодно поставляться в Молдавию 3,3 млрд куб. м. Часть газа направлялась Приднестровью, в том числе для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС и обратных поставок части этой электроэнергии Кишиневу. Но с января Приднестровье осталось без этого газа. Причиной стали как окончание транзитного договора с Украиной, так и непогашенный долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» в размере $709 млн. Перенаправить поставки по «Турецкому потоку» в полном объеме и минуя территорию Украины невозможно. В итоге, властям непризнанной республики пришлось прибегнуть к отключению электроэнергии и тепла.

С 1 февраля Тирасполь вновь начал получать газ, воспользовавшись грантом ЕС в размере €20 млн. Топливо на европейском спотовом рынке покупает молдавская компания Energocom, направляя его в адрес «Молдовагаза», который затем осуществляет поставки «Тираспольтрансгазу». Полученные средства рассчитаны до 10 февраля, а дальше кредит на закупку газа в рамках гуманитарной помощи начнет предоставлять Приднестровью Россия. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что после 10 февраля основным поставщиком для Тирасполя может стать венгерская MET Group. С 8 февраля компания должна начать тестовые поставки в Приднестровье, после чего с ней может быть подписан твердый контракт. MET уже забронировала на февраль мощности Трансбалканского газопровода на точке входа Исакча-Орловка (граница Румынии и Украины), а также на точке входа Унгены (граница Румынии и Молдавии). Мощность бронирования — до 5 млн куб. м в сутки., писало издание.

Альтернативное предложение есть и у Евросоюза. ЕС готов выделить еще €60 млн на урегулирование ситуации в Приднестровье, но помощь эта зависит от ряда условий, включая соблюдение прав человека и повышение тарифов.

Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ), отмечает, что с 1 февраля «довольно сильно выросли поставки через болгарско-румынскую границу» (Трансбалканский газопровод), а также по газопроводу Яссы-Унгены (граница Румынии и Молдавии). Однако установить происхождение газа, опираясь на данные ENTSOG, сложно. Как сообщил 3 февраля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, Россия в сложившейся в Приднестровье ситуации оперативно предложила новый механизм гуманитарной поставки газа, а затем свою схему выдвинул Евросоюз. «В обоих случаях речь шла о газе российского происхождения. Однако оба варианта продолжительное время блокировались молдавской стороной», — заявил он ТАСС.

Что происходит в других странах

Словакия. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии окончания транзита посещал Россию и неоднократно призывал Украину сохранить возможность поставок через украинскую ГТС. Он обвинял Киев в нанесении ущерба энергетической безопасности страны. Но 7 февраля Войтех Ференц, глава словацкой SPP (оператор газотранспортной системы Словакии) неожиданно заявил, что газ «Газпрома» с 1 февраля стал поступать на словацкий рынок по «Турецкому потоку», то есть через Болгарию, Сербию и Венгрию. Он отметил, что с апреля поставки удвоятся, а контракт с «Газпром экспортом» действует до 2034 года.

Транзит через Венгрию использовался и раньше, но был незначительным, отмечает Белогорьев. Однако в прошлом году он вырос сразу в четыре раза — до 2,4 млрд куб. м в год, а в январе 2025 года увеличился до 234 млн куб. м в месяц, то есть на 76% год к году. «Если бы венгерские поставки удалось сохранить на таком уровне в течение всего года, то они бы сравнялись с годовым импортом Словакии из России. Чей это газ из данных ENTSOG, неясно. Вероятно, как минимум, частично он поступает в Венгрию из Румынии (1,6 млрд куб. м в 2024 году)», — подсчитывает эксперт.

Чехия. С 1 января при этом полностью прекратились поставки из Словакии в Чехию, которые в 2024 году составили 2,7 млрд куб. м, указывает Белогорьев. «Чехия соответственно вернулась к полной зависимости от транзита через Германию. Также, естественно, почти обнулился переток газа из Словакии в Австрию (9,3 млрд куб. м в 2024 году). При этом никаких поставок газа из Австрии, Чехии или Польши в Словакию, как не было, так и нет. Единственным источником импорта для Словакии остался транзит через Венгрию», — говорит он.

Австрия. В январе не было почти никаких трансграничных поставок и в Австрию, замечает Белогорьев. Исключение составили «символические» 43 млн куб. м в виде перетока из Италии, следует из данных ENTSOG. Таким образом, Австрия, вероятно, в настоящее время снабжается за счет роста отбора газа из хранилищ, предполагает эксперт. По его оценкам, в прошлом месяце такой отбор увеличился на 0,44 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Между тем аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в числе стран, из которых Австрия начала импортировать газ, называет еще и Германию.

Венгрия. На венгерский рынок, в свою очередь, российский газ продолжает поступать по «Турецкому потоку». Как сообщил в январе глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в 2024 году в страну поступили по этому трубопроводу рекордные 7,6 млрд куб. м газа из России, при этом мощность связанной инфраструктуры на венгерской территории составляет 8,5 млрд куб. м, и этот запас Будапешт предоставит Братиславе. «Мы на 900 тыс. куб. м увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности Словакии», — подчеркнул Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Рекордные поставки по «Турецкому потоку»

По данным европейской исследовательской организации Bruegel, поставки газа по «Турецкому потоку» уже больше месяца держатся на рекордном уровне и максимально вырастали за неделю до 378 тыс. куб. м. Данные ENTSOG указывают на рекорд и в суточных поставках, 4-6 февраля они достигли 50,8 млн куб. м. «Выше уже просто некуда», — комментирует Белогорьев.

По оценкам ИЭФ, в 2024 году поставки российского газа на турецко-болгарскую границу выросли на 22% в годовом выражении, до рекордных 14,9 млрд куб. м. Это уже составляет 95% от номинальной мощности европейской ветки «Турецкого потока» и принимающего из него газ «Балканского потока». Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, то есть по 15,75 млрд куб. м на каждую нитку.

В январе поставки по «Турецкому потоку» выросли «до небывалых» 45,2 млн куб. м в сутки или 1,4 млрд куб. м в месяц, что на 2% выше декабря и на 26% выше января 2024-го, оценивают в ИЭФ. «То есть «Газпром» уже сейчас использует этот маршрут на уровне, близком к предельно возможному. Дополнительно увеличить поставки можно, только задействовав в реверсном режиме Трансбалканский газопровод и румынскую ГТС и частично загрузив под европейский рынок и вторую ветку «Турецкого потока», предназначенную для внутреннего рынка Турции», — заключает Белогорьев.

Стремительный отбор из ПХГ

В 2025 году темпы отбора газа из европейских ПХГ превышают средние многолетние показатели. Этому способствует как сокращение российских поставок, так и более холодная, чем в последние годы, погода. Кауфман добавляет к списку еще и сниженный осенью и в начале зимы импорт СПГ, а также слабые показатели ветрогенерации. Так, из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE) следует, что в феврале среднесуточные темпы отбора запасов из хранилищ составляют 0,6 процентного пункта (п.п.), что на 0,1 п.п. превышает средний показатель последних 10 лет. А по состоянию на конец газовых суток 6 февраля общий уровень запасов составлял 49,99% от мощности хранилищ, что на 2,7 п.п. ниже аналогичного показателя на эту дату в среднем за прошедшее десятилетие. Аналогичная ситуация наблюдалась и в январе.

По оценкам ФГ «Финам», к концу отопительного сезона ПХГ могут быть заполнены примерно на 30%. «Это ниже показателей 2023-2024 годов, но в целом укладывается в норму», — замечает Кауфман. В ИЭФ полагают, что к 1 апреля уровень запасов снизится до 34-42% от номинальной мощности ПХГ, тогда как в 2024 году он опустился до 61%. «В обычных условиях такой уровень некритичен и даже выше многолетней нормы. Но с 2022 года европейский рынок испытывает хронический дефицит предложения газа, его острота меняется, и весной-летом 2025 года из-за утраты украинского транзита она будет выше, чем в 2024 году», — предупреждает Белогорьев.

При этом, в отличие от 2022-2023 годов, маловероятно, что рынок ЕС готов к новому сокращению спроса, поскольку потенциал для этого почти исчерпан, говорят в ИЭФ. В то же время цены на газ «не настолько заоблачны, чтобы люди и компании жестко экономили на тепле и электроэнергии». Поэтому складывающаяся потребность в дополнительной закачке еще 19-27 млрд куб. м к будущему отопительному сезону «представляет собой серьезный вызов», который скажется, прежде всего, на уровне спотовых цен.

«Кроме того, весьма велик риск, что страны ЕС не смогут выполнить норматив по доведению уровня запасов к 1 ноября до 90% от номинальной мощности: я бы пока ожидал его снижения до 80-85%. Как цепная реакция это создает риски уже для прохождения следующего отопительного периода», — прогнозирует Белогорьев. Так, агентство Bloomberg ранее в феврале сообщило, что европейским странам уже «едва удается» достичь целевых показателей по заполненности хранилищ на этот месяц. К примеру, ПХГ во Франции на 1 февраля были заполнены на 35,5% при ориентире в 41%, установленном Еврокомиссией. Кроме того, по данным агентства, ряд стан в ЕС с крупнейшими мощностями ПХГ, в частности Германия, Италия и Нидерланды, обсуждают возможность смягчения требований по заполнению хранилищ после 2025 года. Они опасаются, что высокие цены делают хранение газа невыгодным.

Однако рост цен на газ, вызванный снижением запасов, создает мотивацию у экспортеров СПГ выбирать европейский, а не азиатский рынок, отмечает Кауфман. Эта динамика заметна уже по предварительным январским данным. «При этом основным источником увеличения импорта СПГ по сравнению с 2024 годом, вероятно, станет США», — считает эксперт. Способствовать этому будет низкая база 2024 года, в котором Евросоюз из-за высоких запасов в ПХГ импортировал минимальное количество американского сжиженного газа с 2021 года. Кроме того, Соединенные Штаты с запуском новых терминалов входят в период роста производства СПГ, который продлится ближайшие несколько лет. На этом фоне в ФГ «Финам» ожидают, «что в 2025 году поставки американского СПГ в Европу либо обновят рекорд, либо будут близки к этому». «Иначе говоря, у ЕС есть хорошие шансы успешно подготовиться к следующей зиме, но без возобновления транзита через Украину высока вероятность того, что цены в ближайшие месяцы будут держаться выше отметки $500 за 1 тыс. куб. м», — заключает Кауфман.

Перспективы транзита газа Азербайджана

Впрочем, сама Украина 7 февраля заявила, что работает над возможностью транзита в Европу азербайджанского газа. Спикер украинского МИД Георгий Тихий уточнил, что речь не идет о транспортировке под видом азербайджанского «какого-то другого газа», обсуждаются поставки именно топлива Азербайджана.

В 2024 году о транзите азербайджанского газа через Украину писал Bloomberg, однако схема поставок предполагала своповые (обменные) операции с Россией, поскольку у Баку недостаточно собственных мощностей, а также посредничество других стран, в частности Венгрии. Президент России Владимир Путин в конце декабря упоминал предложения, которые позволили бы Венгрии, Словакии, Турции или Азербайджану взять под свой контроль газ, транспортируемый через Украину. Однако он исключил такую возможность, поскольку изменение схемы поставок по долгосрочным контрактам «Газпрома» является очень сложной, трудноразрешимой или неразрешимой процедурой.