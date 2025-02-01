В Приднестровье умер пенсионер, гревший дом утюгом на фоне энергокризиса

Video

В Приднестровской молдавской республике (ПМР) от ожогов скончался 62-летний пенсионер, пытавшийся согреть квартиру утюгом, из-за чего в комнате начался пожар, сообщила пресс-служба МВД ПМР.

В сообщении от 26 января говорится, что поздним вечером 25 января пожарные обнаружили мужчину на полу одной из комнат горящего дома в Слободзее. Хозяин жилища лежал без сознания. Позже его госпитализировали в реанимацию с сильными ожогами и отравлением от угарного газа, а пожар площадью 35 кв. м. был потушен в течение часа.

Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья

Инспектор Госпожнадзора нашел в одной из комнат «советский» утюг, включенный в розетку. В МВД уточнили, что возгорание началось из-за короткого замыкания проводки, а пенсионер не смог самостоятельно потушить пламя. По словам родственников погибшего, мужчина «часто прогревал утюгом комнату, где спал».

«Это первая смерть за время энергокризиса в ПМР, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования», — заявили в МВД.

Ранее пресс-центр МВД ПМР сообщил, что с начала года в республике на фоне энергокризиса погибли три человека, еще 20 пострадали. «Всего с 1 января в республике отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили восемь человек, двое из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из них погиб», — говорится в публикации ведомства.

С 1 января ПМР перестала получать российский газ, так как Украина прекратила его транзит через свою территорию, а еще 28 декабря «Газпром» сообщил, что прекращает поставки топлива в Молдавию, поскольку «Молдовагаз», с которым у российского концерна контракт до 2026 года, «регулярно не исполняет свои платежные обязательства». ПМР, в свою очередь, не платит «Газпрому» с 2005 года.

В Приднестровье начался острый энергетический кризис. С 3 января в связи с тем, что «жители республики потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема», Тирасполь вынужден прибегать к веерным отключениям электроэнергии. К 9 января время отключения пользователей от электросетей выросло до четырех часов в сутки.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия предоставит региону «гуманитарный газ» в объеме, «который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья». Из-за этого, как заявил премьер-министр республики Дорин Речан, может быть спровоцирована эскалация с Молдавией.