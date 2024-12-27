Цены на газ в Европе подскочили после слов Путина про транзит
Цены на европейский газ подскочили после заявления президента России Владимира Путина, который исключил продление контракта на транзит газа через Украину до Нового года, сообщает Bloomberg.
В пятницу, 27 декабря, фьючерсы на газ подскочили на 5%, это максимальный показатель за неделю, отмечает агентство. В частности, голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, подорожали на 3,38%, до €47,27 за МВт·ч к 12:13 (14:13 мск) в Амстердаме. Сейчас запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 75%.
Путин заявил, что Киев, который «клюет с руки у Европы», своим отказом от продления контракта теперь наказывает ее. «И так-то им там не просто, уже под 500 долларов за 1000 кубов цена на газ выросла», — сказал он, подчеркнув, что «за три-четыре дня заключить его [контракт] невозможно».
По его словам, там начали обращаться, «по сути, ко всем подряд», чтобы кто-то вместо «Нафтогаза Украины» заключил с «Газпромом» контракт на транзит по территории Украины, чтобы до границы газ «шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под чьим-то другим контролем». Однако Путин исключил такую возможность, так как «у «Газпрома» контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года». «И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая», — отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в частности, говорил, что Будапешт ведет переговоры и с Россией, и с Украиной о сохранении транзита и предлагает вариант перехода газа в венгерскую собственность на российско-украинской границе. Из-за отказа Киева продлевать с Россией контракт в Москву 22 декабря приезжал премьер Словакии Роберт Фицо и встречался с Путиным. После встречи Фицо рассказал, что Путин готов продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, однако, отметил премьер, после 1 января 2025 года это практически невозможно из-за позиции Киева. На прошлой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит российского газа прекратится в 7:00 1 января 2025 года.
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Он был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.
После взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.
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