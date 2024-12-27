Цены на газ в Европе подскочили после слов Путина про транзит

Путин исключил продление контракта на транзит газа через Украину «за три-четыре дня» до его истечения. Голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, 27 декабря подорожали на 3,38%, до €47,27 за МВт·ч

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Цены на европейский газ подскочили после заявления президента России Владимира Путина, который исключил продление контракта на транзит газа через Украину до Нового года, сообщает Bloomberg.

В пятницу, 27 декабря, фьючерсы на газ подскочили на 5%, это максимальный показатель за неделю, отмечает агентство. В частности, голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, подорожали на 3,38%, до €47,27 за МВт·ч к 12:13 (14:13 мск) в Амстердаме. Сейчас запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 75%.

Путин заявил, что Киев, который «клюет с руки у Европы», своим отказом от продления контракта теперь наказывает ее. «И так-то им там не просто, уже под 500 долларов за 1000 кубов цена на газ выросла», — сказал он, подчеркнув, что «за три-четыре дня заключить его [контракт] невозможно».

По его словам, там начали обращаться, «по сути, ко всем подряд», чтобы кто-то вместо «Нафтогаза Украины» заключил с «Газпромом» контракт на транзит по территории Украины, чтобы до границы газ «шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под чьим-то другим контролем». Однако Путин исключил такую возможность, так как «у «Газпрома» контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года». «И для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это сложная процедура очень, трудноразрешимая, неразрешимая», — отметил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в частности, говорил, что Будапешт ведет переговоры и с Россией, и с Украиной о сохранении транзита и предлагает вариант перехода газа в венгерскую собственность на российско-украинской границе. Из-за отказа Киева продлевать с Россией контракт в Москву 22 декабря приезжал премьер Словакии Роберт Фицо и встречался с Путиным. После встречи Фицо рассказал, что Путин готов продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, однако, отметил премьер, после 1 января 2025 года это практически невозможно из-за позиции Киева. На прошлой неделе премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит российского газа прекратится в 7:00 1 января 2025 года.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Он был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. После взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.