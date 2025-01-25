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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия и Турция назвали неприемлемой атаку Киева на «Турецкий поток»

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Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Венгрия и Турция считают неприемлемым удар Украины по газопроводу «Турецкий поток» в середине января, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. Об этом пишет венгерский портал Haon со ссылкой на публикацию Сийрято в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Стороны отметили, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, отметил Сийярто. По мнению главы МИД Венгрии, Европейский союз и другие международные организации проигнорировали удар по «Турецкому потоку», что является недопустимым. Атака угрожала энергетической безопасности нескольких стран, отметил Сийярто.

«Евросоюз должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет нарушить энергетическую безопасность нашей страны и государств региона», — написал министр.

Дипломат добавил, что газопровод играет важную роль в обеспечении Венгрии природным газом.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

11 января Минобороны России сообщило, что украинская армия попыталась ударить по станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Российская система ПВО сбила все беспилотники, при падении обломков незначительные повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции. Среди ее обслуживающего персонала пострадавших нет.

Кремль назвал атаку на станцию энергетическим терроризмом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал эту попытку удара «очень опасной для европейских потребителей».

Зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу подчеркнул, что попытка Украины ударить беспилотниками по станции связана с желанием США ослабить российскую экономику. По его мнению, атака направлена также против Анкары.

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Теги
Турецкий поток Турция Венгрия Военная операция на Украине Петер Сийярто
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