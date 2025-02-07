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Война санкций ,  
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На Украине заявили о возможности транзита в Европу азербайджанского газа

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Tys / Shutterstock
Фото: Mykola Tys / Shutterstock

Украина работает над возможностью транзита в Европу азербайджанского газа, сообщил спикер МИД республики Георгий Тихий, его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа, как говорил президент», — заявил спикер на брифинге.

Он уточнил, что речь не идет о транспортировке под видом азербайджанского «какого-то другого газа». По его словам, речь идет именно об азербайджанском топливе.

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Транзит российского газа через Украину прекратился с 1 января в связи с истечением срока действия пятилетнего договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Киев отказался продлить контракт.

В конце января глава Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможность поставок азербайджанского газа. «Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен газ. Но не российский газ», — заявил тогда Зеленский.

Через несколько дней о том, что Украина уже начала рассматривать возможность поставлять топливо в Европу из Азербайджана, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Наиболее разумным решением для Евросоюза Фицо назвал продолжение транзита российского газа Украиной. Решение Киева прекратить его, по словам Фицо, имеет катастрофические последствия, что отражается на стоимости газа для европейских потребителей.

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Теги
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