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Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,92%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Бизнес ,  
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $58
Цены на нефть начали падать в начале августа. Эксперты связывали это с торговой войной между США и Китаем
Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов 7 августа опустилась ниже $58. По данным на 16:10 мск, октябрьские фьючерсы Brent потеряли 2,48% с последнего закрытия ($58,94) и достигли отметки $57,32 за баррель.

В свою очередь, сентябрьские фьючерсы нефти марки WTI подешевели до $52,33 за баррель (данные на 16:10 мск).

По словам старшего аналитика SEB AB Бьёрна Шильдропа, макроэкономическая ситуация заставляет цены на нефть опускаться «все ниже и ниже», передает Bloomberg. Агентство отмечает, что снижение произошло на фоне нового витка торговой войны между США и Китаем: Вашингтон объявил о введении новых пошлин на товары из КНР и признал Пекин валютным манипулятором.

Финансы
Цены на золото выросли до шестилетнего максимума из-за торговой войны

«Не стоит недооценивать возможное влияние полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками», — считает директор по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек.

Цены на нефть падают с начала августа, накануне стоимость октябрьских фьючерсов Brent достигла минимальных с января значений. Тогда эксперты объясняли падение спроса пессимизмом инвесторов на фоне торговых разногласий Вашингтона и Пекина. Кроме того, по словам Мелека, рынок переоценил рост спроса на нефть и в 2020 году может образоваться переизбыток предложения.

В то же время на фоне торговой войны декабрьские фьючерсы на золото поднялись на бирже до максимальных за последние шесть лет значений — до $1503,3 за унцию.

Автор: Константин Нагаев
Теги: цены на нефть, Brent
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