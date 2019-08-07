Стоимость нефти Brent опустилась ниже $58

Цены на нефть начали падать в начале августа. Эксперты связывали это с торговой войной между США и Китаем

Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов 7 августа опустилась ниже $58. По данным на 16:10 мск, октябрьские фьючерсы Brent потеряли 2,48% с последнего закрытия ($58,94) и достигли отметки $57,32 за баррель.

В свою очередь, сентябрьские фьючерсы нефти марки WTI подешевели до $52,33 за баррель (данные на 16:10 мск).

По словам старшего аналитика SEB AB Бьёрна Шильдропа, макроэкономическая ситуация заставляет цены на нефть опускаться «все ниже и ниже», передает Bloomberg. Агентство отмечает, что снижение произошло на фоне нового витка торговой войны между США и Китаем: Вашингтон объявил о введении новых пошлин на товары из КНР и признал Пекин валютным манипулятором.

«Не стоит недооценивать возможное влияние полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками», — считает директор по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек.