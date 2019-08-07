Цена нефти марки Brent за день упала на 5%

Нефть дешевеет на фоне опасений из-за торговой войны Китая и США, а также данных о запасах сырья в Штатах и сокращении прогноза по потреблению на 2019 и 2020 годы

Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Цена нефти марки Brent в ходе торгов 7 августа опустилась ниже $56 за баррель, следует из данных торгов.

На минимуме в 21:23 мск фьючерсы продавали за $55,88, что на 5,46% меньше уровня последнего закрытия — $59,94. К 21:40 мск нефть частично отыграла позиции — до $56,34 за баррель (минус 4,41%).

В свою очередь, фьючерсы WTI в 21:40 продавались за $51,24 за баррель, что на 4,44% меньше, чем во время закрытия последних торгов.

По словам главы вице-президента по рыночным исследованиям Tradition Energy Джина МакГиллиана, участники рынка обеспокоены из-за того, как торговая война Китая и США может повлиять на экономический рост. «Рынок не беспокоится ни о чем, кроме как о том, как будет расти спрос до конца года», — сказал он.