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Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+41,06%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Финансы ,  
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Цены на золото выросли до шестилетнего максимума из-за торговой войны
Спрос на этот «защитный актив» растет на фоне торговой войны Китая и США, а также замедления глобального роста
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Декабрьские фьючерсы на золото достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX), сообщает Bloomberg.

Цена за унцию драгоценного металла выросла на 1,17% и достигла $1503,30. Отметку в $1,5 тыс. золото преодолело впервые с апреля 2013 года, указывает агентство. Четвертый день подряд цена на золото дорожает и на Лондонской бирже.

Причина роста цен — устойчивый спрос на золотые слитки на фоне торговой войны между Китаем и США, замедление глобального роста и смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, считают аналитики. С начала года золото подорожало на 17%.

«На фоне разговоров о глобальной дефляции инвестиции в золото становятся крайне интересными. Помимо этого политика Вашингтона, направленная на ужесточение санкционного давления как на своих геополитических соперников, так и на союзников вынуждает страны искать новые источники инвестиции резервов», — заявил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

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«Золото выполняет свою традиционную роль в качестве актива-убежища», — заявил Bloomberg Уэйн Гордон, исполнительный директор UBS Group AG. По его словам, цены на золото могут вырасти до $1,6 тыс. за унцию, если экономическое противостояние между Китаем и США продолжится.

В начале августа президент Дональд Трамп заявил, что с сентября США введут 10-процентную пошлину на целый ряд китайских товаров. По его словам, это связано с тем, что Пекин не исполняет свое обязательство покупать сельскохозяйственную продукцию у США. Трамп также заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин обещал прекратить продажу в США фентанила, опиоидного анальгетика. «Этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать», — продолжил президент.

5 августа Пекин ослабил юань до минимального за десятилетие уровня. Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, после чего в ходе торгов курс китайской валюты подешевел на 1,3%, до 7,0292 юаня за доллар. В ответ США обвинили Пекин в валютных манипуляциях.

Авторы: Наталья Демченко, Светлана Бурмистрова
Теги: Золото, торговая война
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