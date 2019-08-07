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Аналитики назвали нефть главным фактором риска для рубля
Если котировки опустятся ниже $50 за баррель, инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке, предупредили аналитики Сбербанка
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Цены на нефть вновь стали главным фактором риска для рубля, пишут в обзоре аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. В случае если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила, предупреждают эксперты.

Во вторник нефть Brent подешевела до минимальных значений с июня 2017 года: торги октябрьскими фьючерсами на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures закрылись на отметке $58,94 за баррель, котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь — на $53,63 за баррель. В среду нефть продолжила дешеветь: к вечеру цена октябрьских фьючерсов на Brent упала на 3,3%, до уровня ниже $57. Цена на российскую нефть марки Urals рассчитывается как производная от стоимости Brent. Нефть падает из-за опасений по поводу торговых войн между США и Китаем, сказала РБК главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

Финансы
Нефть Brent упала на $2 за два часа

В рамках бюджетного правила Минфин и ЦБ направляют сверхдоходы от нефти дороже $41,6 на закупки валюты. Минфин неоднократно подчеркивал, что этот механизм позволил значительно снизить зависимость рубля от цен на нефть. В случае если цена барреля падает ниже цены отсечения, Минфин и ЦБ должны, наоборот, продавать валюту.

Опасения по поводу нового раунда санкций и падения активов развивающихся рынков отошли на второй план, отмечается в обзоре Sberbank CIB (из-за них рубль падал в конце прошлой недели и начале этой). Курс рубля в среду сначала укреплялся, но во второй половине дня перешел к падению: на 17:00 мск доллар стоил 65,6 руб., евро — 73,6 руб. Во вторник торги закрылись на отметках 65,27 руб. и 73,11 соответственно.

Повод задуматься

Если цена на нефть упадет ниже $50 за баррель, рынки задумаются, станут ли Минфин и ЦБ в соответствии с бюджетным правилом продавать валюту на рынке в случае падения цены нефти ниже заложенных в бюджет $41,6 за баррель, пишут эксперты Sberbank CIB. Инвесторы не до конца уверены в том, что они будут продавать валюту: «С момента введения бюджетного правила в 2017 году подобного прецедента не наблюдалось, тем более что с 2014 года российские власти стремятся накапливать резервы и не любят их тратить».

ЦБ в этом случае просто перестанет покупать валюту, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: бюджетное правило по своей сути асимметрично и разрывает связь между снижением цены на нефть выше $40 за баррель и курсом рубля. В случае если образуется дефицит бюджета (при цене нефти $50 за баррель), правительство будет рассматривать разные варианты его финансирования, и основным будет привлечение госдолга, а не использование средств нефтяного фонда, полагает она. Рубль «чутко» реагирует на нефть дешевле $60, говорит и Евдокимова.

Финансы
Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций США

При падении цены нефти ниже $50 за баррель опасения инвесторов за валютный курс действительно могут вырасти и последует краткосрочное снижение рубля до 66,5–67 руб. за доллар, считает руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов.

За нефтяными котировками сейчас следить действительно важно, говорит Орлова: в последние месяцы обсуждается использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), и если к концу 2019 года цены на нефть приблизятся к уровню цены балансировки бюджета ($50 за баррель) или цене бюджетного правила, вероятность того, что правительство будет готово использовать накопленные средства ФНБ, существенно снижается. При этом рынок в последние месяцы закладывал в базовый сценарий использование этих средств, то есть продажу валюты — это породило ожидания, что у рубля есть дополнительная перспектива укрепления. Однако с ростом мировой напряженности в свете торговых войн и снижения цен на нефть этот фактор поддержки рубля начинает уходить, добавляет Орлова. К концу года она ждет роста курса доллара до 67 руб.

РБК направил запросы в Минфин и ЦБ.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Рубль, бюджетное правило, цены на нефть
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