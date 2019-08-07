Аналитики назвали нефть главным фактором риска для рубля

Если котировки опустятся ниже $50 за баррель, инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке, предупредили аналитики Сбербанка

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Цены на нефть вновь стали главным фактором риска для рубля, пишут в обзоре аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. В случае если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила, предупреждают эксперты.

Во вторник нефть Brent подешевела до минимальных значений с июня 2017 года: торги октябрьскими фьючерсами на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures закрылись на отметке $58,94 за баррель, котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь — на $53,63 за баррель. В среду нефть продолжила дешеветь: к вечеру цена октябрьских фьючерсов на Brent упала на 3,3%, до уровня ниже $57. Цена на российскую нефть марки Urals рассчитывается как производная от стоимости Brent. Нефть падает из-за опасений по поводу торговых войн между США и Китаем, сказала РБК главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

В рамках бюджетного правила Минфин и ЦБ направляют сверхдоходы от нефти дороже $41,6 на закупки валюты. Минфин неоднократно подчеркивал, что этот механизм позволил значительно снизить зависимость рубля от цен на нефть. В случае если цена барреля падает ниже цены отсечения, Минфин и ЦБ должны, наоборот, продавать валюту.

Опасения по поводу нового раунда санкций и падения активов развивающихся рынков отошли на второй план, отмечается в обзоре Sberbank CIB (из-за них рубль падал в конце прошлой недели и начале этой). Курс рубля в среду сначала укреплялся, но во второй половине дня перешел к падению: на 17:00 мск доллар стоил 65,6 руб., евро — 73,6 руб. Во вторник торги закрылись на отметках 65,27 руб. и 73,11 соответственно.