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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Агаларов заявил, что восстановление «Крокуса» зависит от мнения Путина

Эмин Агаларов: окончательное решение по восстановлению «Крокуса» еще не приняли
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Окончательное решение по восстановлению «Крокус Сити Холла» пока не принято, это зависит от мнения губернатора Московской области Андрея Воробьева, президента России Владимира Путина и общественности. Об этом заявил Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.

«Мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей, с нашей стороны что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте», — сказал Агаларов в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

На вопрос, к какому варианту склоняется он сам, Агаларов ответил, что выступает за «созидание, за восстановление» зала. Он отметил, что страховка покроет лишь 1/30 или 1/40 суммы ущерба, нанесенного залу при теракте.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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Агаларов рассказал, что строительство «Крокуса» в 2009 году обошлось его отцу примерно в $70 млн. «Сегодня, я думаю, что меньше чем за 150 миллионов долларов такой зал построить невозможно», — сказал он. Агаларов также подтвердил, что «Крокус» находился в залоге у Газпромбанка.

О том, что концертный зал находится в залоге у Газпромбанка, свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которую изучил РБК. Здание заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. Этот договор ранее перезаключался, в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки прав в декабре 2022 года.

Комплекс «Крокус» в Красногорске включает несколько зданий, соединенных между собой. Помимо концертного зала, открытого в 2009 году, вдоль МКАД располагаются выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл», развлекательный центр «Крокус Сити». Они также заложены в ГПБ, следует из выписок по этим объектам.

Вечером 22 марта несколько вооруженных людей открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». По последним данным, жертвами теракта стали 143 человека, еще более 180 получили ранения. Террористы подожгли здание, площадь пожара оценивалась в 12,9 тыс. кв. м — концертный зал выгорел полностью, его крыша обрушилась.

Собеседники РБК оценивали ущерб от пожара в 10–12 млрд руб. «Крокус Сити Холл» был застрахован компанией «Ингосстрах». Сумма страхования может быть существенно ниже размера ущерба, допускал источник РБК на страховом рынке.

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Эмин Агаларов фото

Эмин Агаларов

певец, бизнесмен
12 декабря 1979 года
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