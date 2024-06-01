По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 18 человек из 20 обвиняемых

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы 18 человек, следует из постановления Басманного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела.

После атаки на концертный зал было возбуждено несколько уголовных дел. В качестве обвиняемых проходят 20 человек, 18 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

Потерпевшими по делу о теракте признали более 1,7 тыс. человек. В качестве свидетелей допрошены более 800 человек.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Предполагаемых исполнителей — уроженцев Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду — задержали на следующий день, с тех пор они находятся под арестом.

Следственный комитет также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). По данным «Коммерсанта», его фигурантами стали двое сотрудников концертного зала. Им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

Источники газеты сообщили, что главная претензия следствия к фигурантам заключается в том, что пожарные выходы в концертном зале во время теракта были закрыты. Из-за этого многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа.