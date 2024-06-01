 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 18 человек из 20 обвиняемых
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы 18 человек, следует из постановления Басманного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела.

После атаки на концертный зал было возбуждено несколько уголовных дел. В качестве обвиняемых проходят 20 человек, 18 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

Потерпевшими по делу о теракте признали более 1,7 тыс. человек. В качестве свидетелей допрошены более 800 человек.

«Ъ» узнал о деле против сотрудников «Крокуса» из-за пожарных дверей
Общество
Фото:Ирина Вельматова / ТАСС

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Предполагаемых исполнителей — уроженцев Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду — задержали на следующий день, с тех пор они находятся под арестом.

Следственный комитет также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). По данным «Коммерсанта», его фигурантами стали двое сотрудников концертного зала. Им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

Источники газеты сообщили, что главная претензия следствия к фигурантам заключается в том, что пожарные выходы в концертном зале во время теракта были закрыты. Из-за этого многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт суд Басманный суд обвиняемый арест
Материалы по теме
Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек
Политика
«Ъ» узнал о деле против сотрудников «Крокуса» из-за пожарных дверей
Общество
Из-за теракта в «Крокусе» возбудили уголовное дело о небезопасных услугах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Лунин стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди украинцев Спорт, 00:06
«Реал» вывел украинский «Шахтер» в Лигу чемпионов Спорт, 00:02
«Шанс войти в историю». Что ждать от Суперфинала Кубка России Спорт, 00:00
«Реал» победил «Боруссию» в финале Лиги чемпионов Спорт, 01 июн, 23:57
Одна из крупнейших немецких партий подверглась масштабной кибератаке Политика, 01 июн, 23:31
В Белгороде и районе отменили ракетную опасность спустя семь минут Политика, 01 июн, 23:22
В селе в Запорожской области при обстреле ВСУ погибли женщина и подросток Политика, 01 июн, 23:13
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек Общество, 01 июн, 22:53
Умер полярник Артур Чилингаров. Фоторепортаж Общество, 01 июн, 22:45 
Над Курской областью сбили беспилотник Политика, 01 июн, 22:21
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС вновь отложили Технологии и медиа, 01 июн, 22:11
Economist узнал, что охрану Набиуллиной усилили после ставки в 20% Политика, 01 июн, 22:04
«Боруссия» — «Реал». Онлайн финала Лиги чемпионов Спорт, 01 июн, 22:00
Водитель автомобиля пострадал при атаке дрона в белгородском селе Политика, 01 июн, 21:46