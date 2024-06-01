Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1,7 тыс. человек

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проходят более 1,7 тыс. человек, свидетелями — свыше 800. Обвиняемыми проходят 20 человек, 18 из них — под стражей. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны потерпевшими более 1700 человек, следует из постановления Басманного районного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым и Алишера Касимова. Следствие считает, что они содействовали предполагаемым непосредственным участникам теракта.

В качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Они были «неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления», говорится в постановлении.

После теракта, произошедшего 22 марта, СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) «в отношении неустановленных лиц». 1 июня «Коммерсантъ» написал, что его фигурантами являются два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

По данным газеты, претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа. Подследственные не признают вину.