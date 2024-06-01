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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1,7 тыс. человек
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проходят более 1,7 тыс. человек, свидетелями — свыше 800. Обвиняемыми проходят 20 человек, 18 из них — под стражей. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны потерпевшими более 1700 человек, следует из постановления Басманного районного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым и Алишера Касимова. Следствие считает, что они содействовали предполагаемым непосредственным участникам теракта.

В качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Они были «неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления», говорится в постановлении.

После теракта, произошедшего 22 марта, СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) «в отношении неустановленных лиц». 1 июня «Коммерсантъ» написал, что его фигурантами являются два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

По данным газеты, претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа. Подследственные не признают вину.

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Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Предполагаемых исполнителей — уроженцев Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду — задержали на следующий день, с тех пор они находятся под арестом.

Член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев 30 мая выразил мнение, что они не смогут выплатить компенсацию потерпевшим даже при пожизненном сроке.

Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (организацию признали террористической и запретили в России) «Вилаят Хорасан».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
теракт потерпевшие Крокус Сити Холл свидетель обвиняемый
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