В Союзе торговых центров оценили ущерб «Крокусу» после теракта

Ущерб «Крокус Сити Холла» составляет 6 015 012 руб., восстановление обойдется в 4–7 млрд руб., считают в Союзе торговых центров. Еще один эксперт оценил восстановление в 12–13 млрд руб.

Фото: СК РФ

Ущерб из-за атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» может составить от 6 до 12 млрд руб. в зависимости от степени повреждения здания, заявил РБК вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

Комплекс «Крокус» (им владеет бизнесмен Араз Агаларов) в Красногорске включает несколько зданий, соединенных между собой. Помимо концертного зала, открытого в 2009 году, вдоль МКАД располагаются выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл», развлекательный центр «Крокус Сити». Рядом с комплексом находятся правительство и Дума Московской области. Вечером 22 марта боевики открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Здание загорелось. Погибли, по последним данным, 133 человека, пострадавших более сотни. Задержаны 11 причастных к атаке боевиков, в том числе четверо непосредственных участников, заявляли в ФСБ. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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Люлин заявил, что ущерб ограничится только зданием концертного зала. По его мнению, из-за длительности пожара (он начался вечером 22 марта одновременно с нападением террористов. По данным МЧС на 18:37 23 марта, тушение продолжается) его будет проще снести, чем отремонтировать. Эксперт пояснил, что при высокой температуре металлоконструкции деформируются и теряют свою несущую способность, поэтому, даже если часть здания сохранится, нет гарантии, что ее можно будет эксплуатировать.

МЧС около полуночи 22 марта оценивало площадь пожара в «Крокус Сити Холле» почти в 13 тыс. кв. м. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев днем 23 марта сообщил, что концертный зал выгорел полностью. Еще один вице-президент СТЦ, Марат Манасян, в разговоре с «РИА Новости» отметил, что площадь концертного зала составляла 38 тыс. кв. м, исходя из этого, ущерб будет в пределах 9,5–11,4 млрд руб.

Лялин считает, что строительство такого же объекта площадью 30–40 тыс. км. м обойдется в 4–7 млрд руб., но будет ли он восстановлен, неясно. Он напомнил, что на месте сгоревшего в 2018 году в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» разбили сквер Ангелов в память о погибших.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров выразил мнение, что с учетом роста цен на строительные материалы потенциальная стоимость восстановления «Крокус Сити Холла» может составить порядка 12–13 млрд руб., работы будут крайне сложными.