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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Воробьев ответил на вопрос о новом строительстве на месте «Крокуса»

Губернатор Воробьев: пока не готов говорить о строительстве на месте «Крокуса»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Говорить о новом строительстве на месте «Крокус Сити Холла» пока рано, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев «РИА Новости».

«Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается», — заявил Воробьев в ответ на вопрос, что будет на месте концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли концертный зал. Здание было полностью уничтожено. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Президент Владимир Путин подтвердил, что к теракту причастны «радикальные исламисты». При этом глава государства отметил, что нападение выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об «украинском следе» также заявляли директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов. В Киеве подчеркивали непричастность к теракту. По делу арестовали 12 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, заявлял, что окончательное решение по восстановлению «Крокуса» не принимали. Действия владельцев площадки будут зависеть от мнения общественности, президента Владимира Путина и губернатора Подмосковья.

Теги
Андрей Воробьев Крокус Сити Холл Подмосковье
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