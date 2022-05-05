«Газпром» задействует мощности «Северного потока-2» для работы в России

Если Германия все же решит ввести газопровод в эксплуатацию, сначала заработает только одна нитка, а вторая начнет действовать не раньше 2028 года, отметили в компании. Сертификация проекта в ФРГ приостановлена с конца февраля

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«Газпром» решил задействовать мощности проекта «Северный поток-2» для развития газоснабжения Северо-Запада России, говорится в поступившем сообщении компании.

«В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода «Северный поток-2» в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100-процентной загрузкой», — добавили в «Газпроме». Ввод в эксплуатацию второй нитки в такой ситуации будет возможен не ранее 2028 года.

«Северный поток-2» — газопровод, проходящий по дну Балтийского моря и состоящий из двух ниток длиной по 1,2 тыс. км. Он проходит через морские территории пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Планировалось, что его совокупная мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Строительство газопровода началось в 2018 году и завершилось в 2021-м — с двухлетней задержкой из-за санкций США. Кроме Вашингтона, против проекта выступал Киев — там в «Северном потоке-2» видят угрозу украинской газотранспортной системе.

11 июня 2021 года Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку для сертификации газопровода. Регулятор после этого выдвинул новые требования: необходимо создать отдельную зарегистрированную в ФРГ компанию, которая бы регулировала находящийся в германской зоне участок «Северного потока-2». В Берлине заявили, что решение вряд ли будет принято в первой половине 2022 года.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. После этого канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока-2», отметив, что ситуация должна быть заново оценена после решения Москвы о республиках Донбасса. В Nord Stream 2 сказали, что «приняли к сведению» сообщения о приостановке сертификации.

23 февраля министр экономики Германии Роберт Хабек допустил полную остановку проекта. По его мнению, разумнее было вообще не строить газопровод, потому что он оказался «глыбой риска» в Балтийском море, а энергетическую политику «следует оценивать с точки зрения политики безопасности и геополитической перспективы». В тот же день президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести против проекта санкции. Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига внесли в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

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В Кремле выразили надежду, что приостановка сертификации германским регулятором будет носить временный характер. Российские власти подчеркивали, что проект не имеет отношения к политике и является исключительно коммерческим.

24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». Власти многих стран, в том числе государств Евросоюза, ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инфраструктура проекта «никуда не денется», а экономическая целесообразность и здравый смысл говорят о необходимости скорейшего запуска «Северного потока-2». По его мнению, «истерика неминуемо когда-то проходит», потом ее место занимает трезвая оценка ситуации.

4 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «большой ошибкой» свою поддержку «Северного потока-2».