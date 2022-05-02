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Война санкций ,  
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В Италии предложили разрешить платить за российский газ рублями

По мнению министра экологического перехода Италии Роберто Чинголани, ЕК могла бы разрешить платить временно за поставки в той валюте, в которой требует Россия, пока не станут ясны юридические последствия
Фото: Snam / Reuters
Фото: Snam / Reuters

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани выразил готовность страны платить временно за российский газ рублями. Об этом он заявил изданию Politico.

Министр требует от Еврокомиссии, чтобы та разрешила европейским энергетическим компаниям рассчитываться с Москвой российской валютой.

«Я думаю, что было бы хорошо, чтобы компании, по крайней мере несколько месяцев, продолжали платить в рублях, пока мы разбираемся с правовой базой», — сказал он.

ЕК должна подтвердить, что компании пока могут оплачивать поставки в российской валюте, как этого требует Москва, добавил Чинголани.

По его словам, на то чтобы понять юридические последствия, могут потребоваться месяцы, что поставит энергетические компании в затруднительное положение: они не могут рисковать платить, а потом быть обвиненными в нарушении санкций, но и не могут не платить.

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2 мая в Брюсселе должны пройти переговоры министров энергетики ЕС по газу.

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Ранее в понедельник министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что страны Евросоюза солидарны в том, чтобы платить России за газ в евро или долларах, чтобы не нарушать контракты.

В конце марта Россия перевела расчеты за поставки газа с недружественными государствами в рубли. С 1 апреля компании из этих стран должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Плата будет поступать сначала на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже и зачислит уже рубли на второй счет. Оплата будет считаться состоявшейся только с момента поступления средств на рублевый счет.

В конце апреля Еврокомиссия признала, что схема оплаты российского газа за рубли противоречит санкциям ЕС против Москвы. Странам предложили несколько вариантов платежей, в частности, государства могут считать выполнением обязательств только перевод валюты в Газпромбанк.

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Теги
Елена Чернышова
Италия российский газ
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в ИК «Фридом Финанс»

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