Во Франции заявили о солидарности в ЕС по оплате газа из России в евро

По словам министра экологического перехода Барбары Помпили, страны Евросоюза единодушны в том, чтобы оплачивать газовые поставки в евро или долларах, поскольку контракты не могут нарушаться «просто так»

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны ЕС единодушны в том, чтобы платить России по газовым контрактам в евро или долларах, заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили BFMTV.

«Контракты нельзя нарушать просто так, поэтому мы будем продолжать платить в евро или долларах в зависимости от условий контрактов», — сказала она.

Французский министр отметила, что европейские страны должны действовать солидарно, а не в одиночку.

В конце марта Россия перевела расчеты за газ с недружественными странами в рубли. С 1 апреля компании из этих государств должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Плата за поставки будет поступать сначала на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже и зачислит уже рубли на второй счет. Оплата будет считаться состоявшейся только с момента зачисления средств на рублевый счет. В Кремле тогда заявили, что Москва не будет поставлять газ в Европу бесплатно. «Нет оплаты — нет газа», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В список «недружественных» государств, составленный правительством, попали все страны ЕС, США и некоторые другие.

В конце апреля Еврокомиссия признала, что схема оплаты российского газа за рубли противоречит санкционному режиму ЕС. Среди предложенных Брюсселем вариантов оплаты — считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк.

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Статьи Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Как санкции могут заблокировать ИИС из-за валютного долга Как санкции могут заблокировать ИИС из-за валютного долга Статьи Pro Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Инструкции Pro Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Прогнозы Pro 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки Статьи Pro Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Статьи Pro Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить Инструкции

Накануне руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт не платит за газ в рублях, а открыл счет в евро и переводит на него плату в этой же валюте, затем банк конвертирует ее в рубли. По его словам, так же поступают, помимо Венгрии, еще девять стран. Ранее о том, что десять европейских стран уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского топлива, а четыре из них уже произвели платежи, сообщал Bloomberg.

Некоторые страны отказались платить за газ в рублях. В частности, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин «не поддастся шантажу». В конце апреля «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать топливо в российской валюте. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала это шантажом, в Кремле с ней не согласились.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет», говоря о прекращении поставок, заявил, что у России «украли деньги (более $300 млрд)», большая часть которых получена за поставки газа и нефти. «Это стало возможным, потому что деньги ПАО «Газпром» был вынужден хранить на своих счетах в западных банках (по вашим правилам). Захотели «наказать» Россию — своровали», — сказал он. При этом России «предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них», которые они, «когда захотят», опять «прикарманят». «Теперь мы предложили, чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары в Газпромбанк, а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история», — пояснил глава российского МИДа.