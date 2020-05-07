Эксперты отметили рекордное сокращение рабочих мест в сфере услуг

По итогам апреля значение рассчитываемого компанией IHS Markit индекса деловой активности для сферы услуг упало с 37,1 до 12,2 балла. Это сильнейший обвал за всю историю, приведший к рекордному сокращению сотрудников

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения, введенные властями для борьбы с болезнью, привели к беспрецедентному падению деловой активности в сфере услуг. Об этом говорится в отчете компании IHS Markit.

По итогам апреля значение рассчитываемого компанией индекса IHS Markit для сферы услуг упало с 37,1 до 12,2 балла, что стало сильнейшим обвалом за всю историю (расчет индекса начался в октябре 2001 года, значение выше 50 баллов указывает на рост по сравнению с прошлым месяцем).

«Воздействие вспышки COVID-19 оказало необычайно пагубное влияние на сферу услуг в России, поскольку самоизоляция и другие чрезвычайные меры общественного здравоохранения создали операционные проблемы для их поставщиков. В то же время потребительский спрос упал беспрецедентными темпами на фоне глобального характера закрытия бизнеса», — прокомментировала результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

В отчете указывается, что из-за введенных властями требований о самоизоляции клиенты в апреле массово отменяли или откладывали заказы, темпы сокращения объема незавершенных заказов оказались рекордными за 18 лет, спад новых заказов достиг исторического максимума в том числе в связи с падением числа заказов из Европы, где также ведут борьбу с COVID-19.