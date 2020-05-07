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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты отметили рекордное сокращение рабочих мест в сфере услуг

По итогам апреля значение рассчитываемого компанией IHS Markit индекса деловой активности для сферы услуг упало с 37,1 до 12,2 балла. Это сильнейший обвал за всю историю, приведший к рекордному сокращению сотрудников
Фото: Carlos Alvarez / Getty Images
Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения, введенные властями для борьбы с болезнью, привели к беспрецедентному падению деловой активности в сфере услуг. Об этом говорится в отчете компании IHS Markit.

По итогам апреля значение рассчитываемого компанией индекса IHS Markit для сферы услуг упало с 37,1 до 12,2 балла, что стало сильнейшим обвалом за всю историю (расчет индекса начался в октябре 2001 года, значение выше 50 баллов указывает на рост по сравнению с прошлым месяцем).

«Воздействие вспышки COVID-19 оказало необычайно пагубное влияние на сферу услуг в России, поскольку самоизоляция и другие чрезвычайные меры общественного здравоохранения создали операционные проблемы для их поставщиков. В то же время потребительский спрос упал беспрецедентными темпами на фоне глобального характера закрытия бизнеса», — прокомментировала результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

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В отчете указывается, что из-за введенных властями требований о самоизоляции клиенты в апреле массово отменяли или откладывали заказы, темпы сокращения объема незавершенных заказов оказались рекордными за 18 лет, спад новых заказов достиг исторического максимума в том числе в связи с падением числа заказов из Европы, где также ведут борьбу с COVID-19.

На фоне этого сокращения, а также пессимистичных ожиданий на следующий год компании из сферы услуг резко ускорили сокращение персонала.

«Внезапный шок для деловой конъюнктуры стал явно очевиден в апреле, когда приток новых заказов иссяк и компании сокращали занятость исторически рекордными темпами», — отмечает Джонс.

В середине апреля президент России Владимир Путин предложил выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 90% их штатной численности по 12 130 руб. в месяц, что равно действующему МРОТ. Однако, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова, большинство ресторанов и кафе, составляющих значительную часть предприятий сферы услуг, на субсидию рассчитывать не могут, так как такие выплаты не положены тем, кто торгует алкоголем. По словам Бухарова, из-за отсутствия адекватной помощи со стороны государства с рынка могут уйти более 70% кафе и ресторанов России.

Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного
Экономика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

6 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что по итогам апреля показатель экономической активности в России снизился на 33%.

Согласно опубликованному в тот же день прогнозу Еврокомиссии, ВВП России в 2020 году сократится на 5%, что станет худшим результатом с 2009 года и более чем вдвое превысит спад 2015 года, когда причиной ухудшения ситуации в экономике стали введенные Западом санкции.

За последние сутки в России выявлено более 11 тыс. случаев заражения COVID-19, по общему числу заражений Россия вышла на пятое место в мире. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении ограничений, обязав всех пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов носить маски и перчатки. Также мэр продлил ранее введенные ограничения на работу непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий сферы услуг до 31 мая.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: IHS, сфера услуг
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