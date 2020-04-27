Как в разных странах протестуют против карантинных мер. Фоторепортаж
Протест против режима самоизоляции в Колумбусе, Огайо, США. Надписи на плакатах: «Все рабочие места необходимы» и «Отоприте нашу экономику»
Акция протеста против самоизоляции во Владикавказе, Россия. Около полутора тысяч демонстрантов требовали отменить ограничения, оказать финансовую помощь пострадавшим от эпидемии, а главу Северной Осетии Вячеслава Битарова призвали уйти в отставку
Протест рестораторов во Франкфурте-на-Майне, Германия. Владельцы заведений требуют смягчить ограничения, из-за которых они лишились посетителей и боятся обанкротиться
Заключенные одной из тюрем в Буэнос-Айресе, Аргентина, устроили акцию протеста с требованием выпустить часть людей для предотвращения вспышки COVID-19
Акция протеста мигрантов в центре временного содержания в Брисбене, Австралия. Они опасаются вспышки коронавируса, так как в имеющихся условиях не могут соблюдать необходимую дистанцию друг от друга
Протест против ограничений на работу предприятий в Торонто, Канада
Участница протеста против локдауна в Вене, Австрия. Надпись на плакате — «Любовь?»
Демонстрация в Белу-Оризонти, Бразилия
Протест безработных в Неаполе, Италия, с требованием компенсаций за карантинные меры, а также масок и тестов на наличие инфекции для всех
В Могадишо, Сомали, протесты начались после того, как во время комендантского часа полицейский застрелил одного из жителей
Акция протеста в польском Цешине против закрытия границы между Польшей и Чехией, из-за чего многие поляки потеряли работу