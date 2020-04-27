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Пандемия коронавируса ,  
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Как в разных странах протестуют против карантинных мер. Фоторепортаж

Правительства разных стран вводят ограничительные меры для сдерживания эпидемии коронавируса: карантины, закрытие границ, комендантский час. Число заболевших в мире 27 апреля приблизилось к 3 млн, умерли более 200 тыс. человек. Некоторые страны готовы постепенно смягчать ограничения, а в других пик бедствия еще впереди. Карантинные меры в разных частях света вызывают протесты
Фото: Gene J. Puskar / AP
Фото: Gene J. Puskar / AP

Протест против режима самоизоляции в Колумбусе, Огайо, США. Надписи на плакатах: «Все рабочие места необходимы» и «Отоприте нашу экономику»​

Фото: Ольга Смольская / ТАСС
Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Акция протеста против самоизоляции во Владикавказе, Россия. Около полутора тысяч демонстрантов требовали отменить ограничения, оказать финансовую помощь пострадавшим от эпидемии, а главу Северной Осетии Вячеслава Битарова​ призвали уйти в отставку

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Протест рестораторов во Франкфурте-на-Майне, Германия. Владельцы заведений требуют смягчить ограничения, из-за которых они лишились посетителей и боятся обанкротиться

Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Заключенные одной из тюрем в Буэнос-Айресе, Аргентина, устроили акцию протеста с требованием выпустить часть людей для предотвращения вспышки COVID-19

Фото: Darren England / EPA / ТАСС
Фото: Darren England / EPA / ТАСС

Акция протеста мигрантов в центре временного содержания в Брисбене, Австралия. Они опасаются вспышки коронавируса, так как в имеющихся условиях не могут соблюдать необходимую дистанцию друг от друга

Фото: Chris Helgren / Reuters
Фото: Chris Helgren / Reuters

Протест против ограничений на работу предприятий в Торонто, Канада

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Участница протеста против локдауна в Вене, Австрия. Надпись на плакате — «Любовь?»

Фото: Washington Alves / Reuters
Фото: Washington Alves / Reuters

Демонстрация в Белу-Оризонти, Бразилия​

Фото: Salvatore Laporta / IPA via ZUMA Press / ТАСС
Фото: Salvatore Laporta / IPA via ZUMA Press / ТАСС

Протест безработных в Неаполе, Италия, с требованием компенсаций за карантинные меры, а также масок и тестов на наличие инфекции для всех

Фото: Farah Abdi Warsameh / AP
Фото: Farah Abdi Warsameh / AP

В Могадишо, Сомали, протесты начались после того, как во время комендантского часа полицейский застрелил одного из жителей

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Акция протеста в польском Цешине против закрытия границы между Польшей и Чехией, из-за чего многие поляки потеряли работу

Фото: Zabed Hasnain Chowdhury / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Zabed Hasnain Chowdhury / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Работники швейных предприятий требуют выплаты зарплат на фоне локдауна в Дакке, столице Бангладеш
Теги: мультимедиа, протест, коронавирус, самоизоляция, COVID-19, карантин
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