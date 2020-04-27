Как в разных странах протестуют против карантинных мер. Фоторепортаж

Правительства разных стран вводят ограничительные меры для сдерживания эпидемии коронавируса: карантины, закрытие границ, комендантский час. Число заболевших в мире 27 апреля приблизилось к 3 млн, умерли более 200 тыс. человек. Некоторые страны готовы постепенно смягчать ограничения, а в других пик бедствия еще впереди. Карантинные меры в разных частях света вызывают протесты