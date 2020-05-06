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Экономика ,  
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Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного

По мнению Еврокомиссии, Россия получила двойной удар в виде резкого снижения цен на нефть и падения внутреннего потребления в результате ограничений, введенных из-за вспышки COVID-19
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Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

По итогам 2020 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) России сократится на 5%, говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Осенью прошлого года ее эксперты прогнозировали экономике России продолжение слабого роста в 1,4% годовых, однако пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и обвал мировых цен на нефть заставили их изменить свое мнение.

«Россия получила двойной удар в виде резкого снижения цен на нефть и падения внутреннего потребления в результате ограничений, введенных из-за вспышки COVID-19», — говорится в отчете ЕК.

Авторы отчета отмечают, что ограничения на работу компаний и предприятий, призванные остановить распространение COVID-19, негативно скажутся на уровне потребления, хотя частично этот эффект будет сглажен за счет выплаты государством пособий и компенсаций. Однако доходы компаний и населения в любом случае уменьшаются, при этом особенно быстро ухудшается ситуация с малым и средним бизнесом. Свой вклад в падение в ВВП внесет и внешняя торговля — цены на сырьевые товары, служащие основой российского экспорта, резко снизились, а спрос на импортные товары также сократился.

«На этом фоне реальный ВВП, вероятно, сократится в 2020 году на 5%, более чем в 2015 году (минус 2,3%), когда удар по экономике нанесли предыдущий кризис цен на нефть и санкции Запада», — говорится в отчете ЕК.

По данным Росстата, в 2015 году ВВП России сократился на 2%, а более чем на 5% в последний раз падал в 2009 году (минус 7,8%).

Шесть лет санкций против России. Главное
Политика

Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России в результате проведенного на полуострове референдума. Впоследствии санкции неоднократно продлевались и расширялись, их действие было распространено на десятки физических и юридических лиц, а также финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики. Из-за санкций приостановлены переговоры о безвизовом режиме, многим россиянам запрещен въезд в страны ЕС, там также заморожены их активы.

9 марта 2020 года, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула более чем на 24% (с $45,27 до $34,36), а 22 апреля опустилась ниже $16. Позднее сделка ОПЕК+ была заключена на новых условиях и вступила в силу с 1 мая. 5 мая стоимость барреля Brent впервые с середины апреля поднялась выше $30. В среду, 6 мая, стоимость Brent колеблется в диапазоне $30–33 за баррель.

Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 4% ВВП
Экономика
Фото: Андрей Любимов / РБК

Автор: Евгений Калюков
Теги: Еврокомиссия, ВВП России, коронавирус
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