Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного

По мнению Еврокомиссии, Россия получила двойной удар в виде резкого снижения цен на нефть и падения внутреннего потребления в результате ограничений, введенных из-за вспышки COVID-19

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По итогам 2020 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) России сократится на 5%, говорится в обновленном прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Осенью прошлого года ее эксперты прогнозировали экономике России продолжение слабого роста в 1,4% годовых, однако пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и обвал мировых цен на нефть заставили их изменить свое мнение.

«Россия получила двойной удар в виде резкого снижения цен на нефть и падения внутреннего потребления в результате ограничений, введенных из-за вспышки COVID-19», — говорится в отчете ЕК.

Авторы отчета отмечают, что ограничения на работу компаний и предприятий, призванные остановить распространение COVID-19, негативно скажутся на уровне потребления, хотя частично этот эффект будет сглажен за счет выплаты государством пособий и компенсаций. Однако доходы компаний и населения в любом случае уменьшаются, при этом особенно быстро ухудшается ситуация с малым и средним бизнесом. Свой вклад в падение в ВВП внесет и внешняя торговля — цены на сырьевые товары, служащие основой российского экспорта, резко снизились, а спрос на импортные товары также сократился.

«На этом фоне реальный ВВП, вероятно, сократится в 2020 году на 5%, более чем в 2015 году (минус 2,3%), когда удар по экономике нанесли предыдущий кризис цен на нефть и санкции Запада», — говорится в отчете ЕК.

По данным Росстата, в 2015 году ВВП России сократился на 2%, а более чем на 5% в последний раз падал в 2009 году (минус 7,8%).