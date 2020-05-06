Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть

Снижение индикатора на 33% зафиксировано по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К концу апреля рассчитываемый Минэкономразвития показатель экономической активности в России снизился на 33%, заявил глава ведомства Максим Решетников на видеосовещании с участием президента России Владимира Путина.

По словам министра, снижение на треть зафиксировано 29 апреля по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

При расчете индикатора экономической активности Минэкономразвития учитывает динамику данных о потреблении электроэнергии, перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, обороте предприятий торговли и услуг, а также экспорте и импорте товаров.

«На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест. Это общий уровень снижения экономической активности в стране», — констатировал Решетников.