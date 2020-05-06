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Пандемия коронавируса ,  
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Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть

Снижение индикатора на 33% зафиксировано по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

К концу апреля рассчитываемый Минэкономразвития показатель экономической активности в России снизился на 33%, заявил глава ведомства Максим Решетников на видеосовещании с участием президента России Владимира Путина.

По словам министра, снижение на треть зафиксировано 29 апреля по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

При расчете индикатора экономической активности Минэкономразвития учитывает динамику данных о потреблении электроэнергии, перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, обороте предприятий торговли и услуг, а также экспорте и импорте товаров.

«На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест. Это общий уровень снижения экономической активности в стране», — констатировал Решетников.

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Министр также напомнил, что в соответствии с поручением президента бизнес получил право на отсрочку по выплатам налогов и сборов в социальные фонды на общую сумму более 217 млрд руб.

28 апреля Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный план восстановления экономики.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Стратегическими целями создания такого плана президент назвал не только стабилизацию ситуации в условиях вызванного пандемией кризиса, но и обеспечение долгосрочных структурных изменений в российской экономике «с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире».

На совещании 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице позволяет властям города разрешить работу всех промышленных предприятий и строек. Путин инициативу поддержал.

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Согласно опубликованному 6 мая новому прогнозу Еврокомиссии, ВВП России в 2020 году сократится на 5%, что станет худшим результатом с 2009 года и более чем вдвое превысит спад 2015 года, когда причиной ухудшения ситуации в экономике стали введенные Западом санкции.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: Максим Решетников, Минэкономразвития, пандемия
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