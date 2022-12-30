Гуцериев заявил о невозможности возвращения бизнеса к старым временам

Главной задачей на 2022 год на фоне западных санкций и логистических трудностей было сохранение стабильной работы предприятий и их коллективов, говорит Михаил Гуцериев. «Мы с этой задачей справились», — утверждает миллиардер

Михаил Гуцериев (Фото: Дмитрий Терновой для РБК)

Предприниматели обязаны создавать материальную опору государства, это их гражданский и нравственный долг перед обществом, пишет Михаил Гуцериев в статье для РБК. «Все решения, которые принимались мной в этом году, были направлены на решение главной задачи — сохранение стабильной работы предприятий, их коллективов. Мы с этой задачей справились», — отмечает предприниматель.

По словам Гуцериева, 2022 год, когда началась спецоперация России на Украине и были введены беспрецедентные западные санкции, изменил все, став периодом «исторических, эпохальных событий»: «Масштаб их влияния на социально-экономическое развитие России, на геополитическую ситуацию в мире предстоит по-настоящему оценить только будущим поколениям».

Бизнесмен вспоминает, что два года назад все разговоры в предпринимательских кругах естественным образом были связаны с пандемией COVID-19: усложненная логистика, закрытые границы, новый подход к работе персонала. Бизнес адаптировался под изменившиеся экономические реалии, но все дискуссии о будущем сводились к желанию вернуться в предковидные времена, чтобы все стало, как раньше. «В этом году стало очевидным: как раньше уже не будет», — подчеркнул бизнесмен.

Гуцериев пишет, что этот год «красноречиво подтвердил» справедливость пяти жизненных правил, которые он сформировал. Среди них — «в любой ситуации работать на максимуме», ответственность, открытость и честность, а также «всегда верить в свои силы и надеяться прежде всего на себя». «Уверенно могу сказать: среди моих компаний нет ни одной, где в 2022 году количество работы снизилось. Существенно выросла нагрузка на менеджеров: начиная от операционных процессов (поиск технологий импортозамещения и новых рынков сбыта в промышленном производстве, организации параллельного импорта в ретейле и т.д.) и заканчивая постоянными переговорами с банками, участием в различных рабочих группах и периодическим пересмотром бизнес-планов, — рассказывает он. — И в этой ситуации мне невозможно оставаться в стороне. Повторюсь: в таком ритме так живу постоянно, а работа всегда нравилась мне больше, чем отдых».

В группу «Сафмар», которую основал Михаил Гуцериев, до 2022 года входили «РуссНефть», «Нефтиса», другие промышленные компании, девелоперские компании, недвижимость и медиаактивы. В июне 2021 года он попал под санкции Евросоюза и Великобритании по обвинению в поддержке режима белорусского президента Александра Лукашенко. После этого стало известно, что бизнесмен передал 37% «РуссНефти» своему младшем брату Саит-Саламу Гуцериеву и покинул совет директоров. Через год Саит-Салам продал эту долю (покупатель не был назван). В апреле 2022 года санкции против Гуцериева-старшего ввели Польша и Канада. Кипрская газета Phileleftheros сообщила, что власти страны намерены лишить бизнесмена и членов его семьи «золотого паспорта». После этого группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила, что сын бизнесмена Саид Гуцериев хочет продать ее контрольный пакет, но о завершении сделки не сообщалось.

Весной 2022 года журнал Forbes оценил состояние Михаила Гуцериева и его брата Саит-Салама в $1,3 млрд.