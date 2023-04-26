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Пумпянский назвал свою семью «заложниками» санкционной политики Евросоюза

Bloomberg: миллиардер Пумпянский назвал свою семью «заложниками» санкционной политики ЕС
Адвокаты исключили, что Пумпянский — «российский олигарх в любом общепринятом понимании этого выражения». Юристы Евросовета при этом подозревают, что тот все еще получает выгоду от фирм, руководство которых покинул из-за санкций
Дмитрий Пумпянский
Дмитрий Пумпянский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Санкции ЕС против российского миллиардера Дмитрия Пумпянского и его семьи основаны на «злоупотреблении властью» и не служат никакой понятной, разумной цели» в соответствии с направлениями внешней политики Евросоюза, заявил адвокат предпринимателя Габриэль Лански в суде во время рассмотрения его просьбы отменить санкции, пишет Bloomberg.

Семья бизнесмена стала «не более чем сопутствующим ущербом в конфликте между Россией и ЕС», говорится в заявлении. Сам Пумпянский — не является «российским олигархом в любом общепринятом понимании этого выражения», отметили адвокаты. Они заверили суд, что тот — «бизнесмен, добившийся всего сам, который в течение многих, многих лет успешно строил бизнес, который также явно отвечал интересам Европы».

В Совете Евросоюза не поверили доводам защитников Пумпянского. «Каждый российский миллиардер, с которым мы имеем дело, утверждает, что он больше не владеет компаниями, которыми владел ранее, и он избавился от своей собственности как раз одновременно с тем, когда были введены ограничительные меры», — сказал юрист Евросовета Барт Дриссен. Он заявил, что всех этих случаях предприниматели продолжают «пользоваться экономическими выгодами собственности, даже на бумаге».

На данный момент состояние Пумпянского Forbes оценивает в $1,7 млрд.

Евросоюз ввел санкции против бизнесмена в прошлом марте, на тот момент он был председателем совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК), владельцем и президентом группы «Синара». Пумпянский затем покинул совет директором ТМК, перестал быть ее бенефециаром, а также вышел из руководства «Синары». Санкции против Пумпянского ввела и Швейцария, в прошлом августе его также внесли в санкционный список США, в октябре — Япония.

Сын бизнесмена, Александр Пумпянский, попавший в санкционный списки вместе с отцом, пожаловался на жизнь в Швейцарии после введения ограничений. Он является гражданином этой страны с 2016 года. «Швейцария лишает собственных граждан возможности жить в своей стране», — сказал он в интервью Blick. Издание пишет, что отмечает, что Пумпянский осуждает военную операцию, которую Россия проводит на Украине, однако не может добиться от швейцарского ведомства, отвечающего за применение санкций (SECO, State Secretariat for Economic Affairs), разрешения оплачивать хотя бы основные потребности своей семьи.

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