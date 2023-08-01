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Война санкций ,  
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Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $32 млрд

Bloomberg: российские миллиардеры за год разбогатели на $32 млрд
Сюжет
Война санкций
Наиболее успешным первое полугодие оказалось для основателя ЛУКОЙЛа Алекперова, основного акционера НЛМК Лисина и крупнейшего совладельца НОВАТЭКа Михельсона. Наибольшие потери — у дагестанского сенатора Сулеймана Керимова
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $32 млрд, следует из Billionaires Index, составленного агентством Bloomberg. В рейтинг вошли 22 бизнесмена из России, всего в списке 500 имен.

Пятерка лидеров-россиян распределилась следующим образом:

  • Вагит Алекперов, основатель и совладелец ЛУКОЙЛа: его состояние выросло на $5,91 млрд, до $21,3 млрд;
  • Владимир Лисин, глава совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК): его состояние выросло на $4,98 млрд, до $24,8 млрд;
  • Леонид Михельсон, председатель правления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа: он прибавил $2,73 млрд, до $27,4 млрд;
  • Леонид Федун, бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа, заработал $2,35 млрд и увеличил свое состояние до $8,22 млрд;
  • Геннадий Тимченко, акционер НОВАТЭКа, «Сибура»: плюс $2,27 млрд, до $14,1 млрд.

Богатейшим россиянином остается глава «Норникеля» Владимир Потанин с $29,8 млрд. Однако с начала года он потерял $185 млн. Больше всего убытков с начала 2023 года у сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова (минус $525 млн).

Отрицательная динамика также у Романа Абрамовича (потерял $308 млн) и Вячеслава Кантора, основного владельца группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» (состояние снизилось на $243 млн). В 2022 году Кантор возглавлял рейтинг десяти самых разбогатевших российских миллиардеров — его состояние за прошлый год увеличилось более чем вдвое.

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Фотогалерея 

В общемировом списке лидирует владелец Twitter и основатель Tesla Илон Маск. С начала года его состояние прибавило $105 млрд, что делает его богатейшим человеком планеты с $242 млрд. Следом идут основатель Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Марк Цукерберг (плюс $72,5 млрд) и основатель Amazon.com Джефф Безос (плюс $49,9 млрд).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
миллиардеры Вагит Алекперов Владимир Лисин Владимир Потанин Леонид Михельсон Сулейман Керимов Алексей Мордашов Геннадий Тимченко Вячеслав Кантор Леонид Федун
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