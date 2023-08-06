Миллиардер Усманов в ответ на санкции Запада: «друзья так себя не ведут»

Усманов ответил на санкции фразой «друзья так себя не ведут»

Усманов в разговоре о боях на Украине выразил надежду на скорое завершение «этого трагического конфликта» и эффективную дипломатию. Сам он, рассказал бизнесмен, держится в стороне от политики

Алишер Усманов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Международные санкции нанесли огромный ущерб репутации, но когда люди становятся жертвами «навешивания ярлыков» и коллективной ответственности из-за гражданства, как видно из истории, это плохо заканчивается и означает конец правосудия, заявил миллиардер Алишер Усманов в интервью Corriere della Sera.

«Тот факт, что Италия применила санкции против меня, доставил мне боль, друзья так себя не ведут. Но я понимаю, что политика есть политика», — сказал Усманов.

Бизнесмена спросили, является ли он другом российского президента Владимира Путина и получает ли «особые задания» Кремля в числе «доверенных олигархов». Как считает Усманов, западным журналистам нравится верить, что Россия — это «страна, где предприниматели плотными рядами маршируют по приказу Кремля». «Но это искажение. Те, кто действительно так думает, ничего не понимают в России», — уверен он. Усманов также не согласился, что его можно считать олигархом из-за того, что не участвовал в приватизации и не был получателем «сомнительной помощи от государства», вел работу прозрачно.

«Что касается Путина, да, он несколько раз награждал меня за успехи, но он делал это в те годы, когда иностранцы также боролись за такое же признание. Что это? Добиться успеха вдруг стало преступлением?», — спросил бизнесмен.

В ответ на вопрос, правильным ли было решение начать военную операцию на Украине, миллиардер ответил, что «держится подальше от политики», предпочитая объединяющие людей направления работы, а не разделяющие — благотворительность, бизнес, спорт.

«Я чувствую близость ко всем жертвам военных действий на Украине, надеюсь, что этот трагический конфликт скоро закончится и дипломатия наконец-то сыграет свою роль. Нужно восстановить то взаимное доверие, которое было потеряно так быстро. Всем без исключения: европейцам в том числе», — добавил Усманов.

Состояние Усманова — $14,4 млрд, занимая восьмое место среди российских бизнесменов по подсчетам Forbes. Он основатель и основной акционер (49%) холдинга USM, куда входят «Металлоинвест» и «МегаФон».

Усманов попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Брюссель счел, что предприниматель обладает «особенно тесными связями с президентом Владимиром Путиным» и активно поддерживает политику «дестабилизации Украины». Усманов затем попытался оспорить санкции в суде Евросоюза. В иске, по сведениям The Wall Street Journal, он оспаривал утверждения о предоставлении помощи для проведения военной операции на Украине, а также просил ускоренного рассмотрения его заявления. В последнем, как писал Bild, ему было отказано. Кроме того, с просьбой снять ограничения с Усманова к Брюсселю обращались власти Узбекистана и Венгрии, выяснили Financial Times и Politico.

В начале 2023-го бизнесмен попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».