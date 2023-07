NYT узнала о крупных тратах подсанкционных миллиардеров в Британии

Британия сначала ввела жесткие санкции против «прокремлевских олигархов», но затем стала гостеприимнее, пишет NYT. Бизнесменам разрешили тратить крупные суммы на привилегии — например, на слуг

Фото: Roman Chazov / Shutterstock

Правительство Великобритании позволило российским миллиардерам тратить сотни тысяч долларов на частных шоферов, поваров, домработниц и другие привилегии, несмотря на решение заблокировать их банковские счета. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оказавшиеся у редакции документы и источники. Об этом также ранее писала The Telegraph.

NYT напомнила об обещаниях Лондона «усиливать давление на Путина», вводя санкции против крупных российских бизнесменов, которых посчитали «прокремлевскими олигархами». Но впоследствии, отмечает газета, «Британия незаметно стала более гостеприимной».

Лондон выдал российскому миллиардеру Михаилу Фридману разрешение (лицензию) на оплату труда 19 сотрудников, в том числе частных поваров, шоферов, домработниц и разнорабочих. Ему позволили для этого снять почти $400 тыс. за девять месяцев. Кроме того, Фридман получал ежемесячное пособие в размере около £7 тыс. для покрытия основных потребностей своей семьи (около $9 тыс.).

Деловому партнеру Фридмана, Петру Авену, одобрили ежемесячное пособие на £60 тыс. (около $77 тыс.). Причем большая часть суммы была переведена охранной компании, принадлежащей финансовому менеджеру Авена. Бизнесмен смог потратить более £1 млн (около $1,3 млн), будучи формально отрезанным от британской экономики.

Сотрудники правоохранительных ведомств, которые занимаются расследованием попыток обхода санкций, были разочарованы решением властей выдать лицензии на траты, пишет The New York Times. По их мнению, такие действия подрывают санкции.

Сами по себе лицензии являются частью общемировой системы санкций, их выдают и в США. Однако обычно Вашингтон выдает их по гуманитарным соображениям или для покрытия основных расходов на проживание и судебные издержки, тогда как британские критерии шире, указывает NYT. Как рассказали изданию юристы и бывшие чиновники Минфина королевства, при принятии решения о выдаче лицензия оценивается то, будет ли она способствовать притоку денег в британскую экономику. В недавнем правительственном отчете говорится, что лицензии «выдаются для защиты индивидуальных потребностей и потребностей бизнеса в Великобритании».

«Таким образом, в то время как Великобритания почти объявила конец эпохи Лондонграда, олигархи находят способы сохранить страну открытой для своего бизнеса», — резюмирует The New York Times.

Минфин Великобритании отказался комментировать конкретные случаи выдачи лицензий. Там заверили, что разрешения выписывают только для платежей на «основные нужды», их строго контролируют.