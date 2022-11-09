FT узнала, что Узбекистан попросил ЕС снять санкции с Усманова

FT: Узбекистан обратился к ЕС с просьбой снять санкции с Усманова

Узбекистан также может предложить помощь Алишеру Усманову в решении возможной проблемы с судебным разбирательством, если ЕС отклонит просьбы об отмене санкций, пишет издание

Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Узбекистан обратился к властям Евросоюза с просьбой снять санкции с бизнесмена Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами.

Вопрос был поднят во время недавних встреч официальных лиц Узбекистана и ЕС, пишет издание. Ташкент также может предложить помощь Усманову в решении возможной проблемы с судебным разбирательством, если Брюссель отклонит просьбы об отмене ограничений, пишет газета.

МИД Узбекистана не ответило на запрос издания. «Мы не можем комментировать действия узбекского правительства, но санкции действительно препятствуют инвестиционным и благотворительным проектам», — заявил представитель Усманова.

РБК направил запрос в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан и представителю Усманова.

Основатель USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала российской операции на Украине. Он заявил о несправедливости включения в санкционные списки на основании «сфабрикованных и голословных обвинений».

Бизнесмен оспорил это решение Брюсселя и в начале мая подал апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции. Он попросил суд приостановить действие санкций до принятия окончательного решения по апелляции. Усманов также находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Японии.

Позднее Усманов выбыл из десятки богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times.

Forbes ставит Усманова на седьмое место в списке богатейших людей России: его состояние в рейтинге за этот год издание оценило в $11,5 млрд. В середине апреля федеральное ведомство уголовной полиции Германии заявило, что 156-метровой суперъяхтой Dilbar владеет сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, против которой также были введены санкции.

В начале сентября Politico узнала, что Венгрия обратилась к Брюсселю с просьбой исключить Усманова, а также Петра Авена и Виктора Рашникова из санкционного списка.

Накануне в совместном материале NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung сообщили, что на яхте Dilbar, которую власти Германии связывают с бизнесменом Алишером Усмановым, находилось около 30 работ известных художников, в том числе Марка Шагала.

По словам следователей, общая стоимость найденных картин составляет около €5 млн. В сентябре 2021 года картины отправили на хранение в транспортную компанию в Гамбурге, когда судно было поставлено в сухой док для капитального ремонта.

Представитель Усманова заявил РБК, что картины и яхта ему не принадлежат.

В конце сентября следователи Федерального управления уголовной полиции и налогового розыска в Баварии провели обыск в нескольких поместьях, которые следователи также приписывают Усманову, и обнаружили четыре яйца Фаберже.

Бизнесмен говорил, что эти яйца не оригиналы, а копии.