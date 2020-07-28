Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске

Сотрудники «Норникеля» вовремя не сообщили о масштабах катастрофы после разлива более 21 тыс. т топлива на ТЭЦ-3, заявил РБК глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, это помешало раньше остановить поток нефтепродуктов

Дмитрий Кобылкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сотрудники одного из предприятий «Норильского никеля» не сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы» после разлива более 21 тыс. т дизтоплива на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая. Об этом в интервью РБК заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Считаю, что сыграл человеческий фактор — [вина] людей, которые находились непосредственно там (на предприятии «Норникеля». — РБК). <...> Очевидно, местные ребята хотели справиться своими силами. Только так можно эту задержку объяснить», — добавил он.

Из-за этой аварии дизтопливо оказалось в почве и реках Амабрная и Далдыкан, а президент Владимир Путин объявил 3 июня о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера. 6 июля Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в рекордные 148 млрд руб., или около $2 млрд. Но «Норникель» заявил, что не согласен с расчетами службы.

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