Росприроднадзор сообщил о готовности к суду из-за штрафа для «Норникеля»

Сумму ущерба почти в 148 млрд руб. (около $2 млрд), предъявленную «Норникелю» за разлив нефтепродуктов под Норильском, Росприроднадзор считает справедливой и готов отстаивать свою позицию в суде. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в интервью газете «Известия».

«Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество. Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались. Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет», — сказала Радионова.

29 мая из резервуара на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» в Норильке вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Около 15 тыс. т нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной. После этого Генпрокуратура возбудила уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии.

Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива почти в 147,78 млрд руб. В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве — еще 738,6 млн руб.