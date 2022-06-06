McDonald's возобновил наем сотрудников в России

Объявления появились на дверях как минимум двух ресторанов в Москве. В компании сказали РБК, что прежние сотрудники сохранили места, а теперь сеть возобновила замороженный после приостановки деятельности прием на работу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ресторанах сети McDonald's возобновился прием сотрудников на работу, сообщили РБК в сети.

«Разумеется, все сотрудники сохранили места. Но наем велся и до приостановки деятельности, сейчас просто возобновился», — заявили в пресс-службе.

О возобновлении найма ранее сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на объявления на заведениях сети в Москве — их разместили на дверях ресторанов на Пушкинской и рядом со станцией «Сокольники».

В марте McDonald's закрыл почти все рестораны в России, а в мае объявил об уходе из страны. Компания назвала сохранение рабочих мест приоритетом и заявила, что будет стремиться к тому, чтобы сотрудники получали зарплату до закрытия сделки по приобретению российского бизнеса и в будущем смогли продолжить работу на прежних местах при новом владельце.

Бизнес корпорации в России купил сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор, ранее развивавший точки сети по франшизе в Сибири. Сумма сделки не раскрывалась. Российских партнеров обязали снять вывески и избавиться от любых упоминаний ушедшего бренда.

Сеть продолжит работу в России под новым названием, оно сейчас находится в разработке. Пока зарегистрировано восемь вариантов, в том числе «Только так», «Свободная касса», «Весело и вкусно» и «Наше место».

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Российское юрлицо бывшей сети 3 июня сменило название на «Система ПБО» (ПБО — предприятия быстрого обслуживания).

В опубликованном 3 июня интервью Forbes Говор рассказал, что все рестораны McDonald's могут открыться еще до осени. Ресторан на Пушкинской площади откроется 12 июня, сообщали источники ТАСС и «Москва 24».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК заявил, что рестораны откроются в середине июня и сохранят основную часть прежнего ассортимента.