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Новый владелец бизнеса «Макдоналдс» в России рассказал про выбор названия

По словам Говора, он отбросил варианты с его фамилией, а в ответ на предложение назвать сеть «Москвич» предложил «Сибиряка»
McDonald's MCD $250,6 +0,63% Купить
Александр Говор
Александр Говор (Фото: Ярослав Беляев / ТАСС)

Обсуждались разные варианты нового названия для российской сети «Макдоналдс», несколько зарегистрированы, а окончательное решение будет объявлено до середины июня, сообщил в интервью Forbes новый владелец бизнеса предприниматель Александр Говор.

Его спросили, какие варианты названий из предложенных его самые любимые.

«Были всякие, скажу честно: «Семейный», «Детский», «Едим дома». Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например «МакГовор», хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдональд — основатель, да. А кто Говор — металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо. Был в администрации Москвы, они предложили: «А может быть, «Москвич»?» Я в ответ: «А может быть, тогда «Сибиряк»?» — рассказал Говор.

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Бизнес
Александр Говор

«Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка в середине мая. В компании сообщили, что российский бизнес купит Говор, который развивал рестораны сети по франшизе в Сибири.

2 июня Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании бизнесмена «Клуб Отель» о покупке российского бизнеса «Макдоналдс». Как сообщили в ФАС, американская корпорация получит право в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

Пока же рестораны откроются под новым названием. Всего зарегистрировано восемь вариантов: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и «Наше место».

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