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Падение цен на нефть ,  
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Страны ОПЕК+ согласовали продление рекордного сокращения добычи нефти

Согласно проекту коммюнике, снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Члены альянса, которые не полностью выполнили свои обязательства в первые месяцы действия сделки, компенсируют несоблюдение квот
BRENT BR-7.20 $42,1 +6,47%
Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg
Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Страны ОПЕК+ предварительно договорились продлить действие текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в картеле и Bloomberg.

Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Изначально планировалось, что в июле сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки.

Кроме того, пишет Bloomberg со ссылкой на черновой вариант коммюнике, члены альянса, которые не реализовали на 100% обязательства в мае и июне, дополнительно сократят добычу в июле–сентябре, чтобы компенсировать несоблюдение квот.

Россия исполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Агентство называет эти договоренности победой для России и Саудовской Аравии. По его данным, Москва и Эр-Рияд потратили неделю на то, чтобы уговорить Ирак, Нигерию и других, кто не смог полностью выполнить обязательства, сделать это. Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК сообщал, что Саудовская Аравия рассматривала возможность продления ограничений до конца лета или даже до декабря.

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Экономика
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти начало действовать с 1 мая, оно рассчитано до апреля 2022 года. В соответствии с первоначальным планом, на первом этапе (май и июнь текущего года) снижение добычи нефти составит 9,7 млн барр. в сутки, а затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: предполагалось, что с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021-го по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки. По данным российского Минэнерго, в первый месяц действия сделки Россия выполнила свои обязательства на 96%.

О том, что стороны обсуждают продление квоты в 9,7 млн барр., ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники. Такую возможность рассматривали российские нефтяные компании на совещании в Минэнерго 26 мая.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ОПЕК+, добыча нефти
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