Россия исполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%

Россия практически полностью выполнила обязательства снизить добычу в первый месяц действия сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго. На этой неделе ОПЕК+ может отложить планы по восстановлению уровня производства

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В мае добыча нефти в России составила 8,59 млн барр. в сутки, говорится в сообщении Минэнерго. В рамках сделки ОПЕК+ российские компании должны были сократить добычу нефти до 8,5 млн барр. в сутки в мае и июне.

Сокращение должно было составить примерно 2 млн барр. в сутки по сравнению с февральской добычей, заявил «Интерфаксу» министр энергетики Александр Новак. В таком случае объем исполнения сделки составил 95,5%.

За первые два месяца сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года, Россия должна была снизить добычу на 19% по отношению к уровню февраля, отмечал Новак. В целом участники соглашения обязались снизить добычу на 9,7 млн барр. в сутки в мае—июне, а затем постепенно увеличивать, сократив квоту до 5,8 млн барр. в сутки к маю 2022 года. Такие кардинальные меры ОПЕК+ приняла на фоне небывалого падения спроса во время пандемии коронавируса и карантина практически по всему миру.

Но теперь стороны обсуждают продление жесткой квоты в 9,7 млн барр. еще на два месяца — до конца лета. Об этом написал со ссылкой на источники «Коммерсантъ» и подтвердил источник РБК, близкий к Минэнерго. По его словам, такое предложение обсуждалось на совещании в министерстве 26 мая.

Встреча участников ОПЕК+ для решения этого вопроса может пройти уже 4 июня, сообщило агентство Reuters. Собеседник РБК это подтвердил.