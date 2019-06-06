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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Токарев предложил передать управление пунктами приема нефти «Транснефти»
Контролировать качество поступающей в магистральный трубопровод нефти должен его оператор, заявил глава «Транснефти» Николай Токарев. Реализации этой идеи раньше помешали «роснефтевые» друзья» и ФАС, добавил он
Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Управление пунктами приема нефти необходимо передать компании «Транснефть», заявил глава компании Николай Токарев в интервью РБК.

Это, по словам Токарева, необходимо сделать, чтобы предотвратить случаи поступления некачественной нефти в магистральные трубопроводы, оператором которых выступает компания. «Все частные пункты приема нефти надо отдать в операторство «Транснефти», — сказал он.

Бизнес
Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»

По версии «Транснефти» и Следственного комитета, загрязнение трубопровода «Дружба» произошло через частный терминал самарской компании. По словам Токарева, ранее эту идею отодвинули по инициативе нефтяников.

«У нас в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который мы пытались принять два года, был раздел, предусматривающий меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти. Но первые, кто выступил против, — уважаемые «роснефтевые» друзья и ФАС: это, мол, приведет к росту тарифов, потребует закупки оборудования, реагентов, найма персонала. Они сказали, что вся нормативная база уже есть, поэтому не надо», — рассказал Токарев.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» были вынуждены снизить загрузку своих мощностей и понесли убытки. Помимо Белоруссии принимать российскую нефть временно прекратили и другие потребители — в Германии, Польше и Словакии.

Бизнес
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Поставки чистой нефти вскоре были восстановлены, однако последствия инцидента еще не исчерпаны: Белоруссия потребовала возмещения своих потерь от некачественной нефти и прекращения поставок, и теперь правоохранительным органам, компаниям и правительству предстоит определить порядок и размер компенсаций. После завершения внутрикорпоративного расследования компания «Транснефть» передала материалы по этому вопросу управлению ФСБ по Самарской области.

«Роснефть» и «Транснефть» ранее публично обменялись упреками после инцидента c «Дружбой».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что инцидент привел к имиджевым потерям для всей нефтяной отрасли и что европейские страны замещают недополученные поставки российской нефти из других источников.

Бизнес
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

В ответ в «Транснефти» посоветовали сотрудникам «Роснефти» тщательнее готовить фактуру для выступления руководителя. «Если же оперировать цифрами, а не эмоциями, то в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 года», — говорится в заявлении компании.

Указали в «Транснефти» и на возросшие объемы экспорта на 3,1 млн т по сравнению с прошлым годом. «Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», — заявила «Транснефть».

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко
Теги: «Транснефть», «Дружба», Николай Токарев
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