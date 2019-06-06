Токарев предложил передать управление пунктами приема нефти «Транснефти»

Контролировать качество поступающей в магистральный трубопровод нефти должен его оператор, заявил глава «Транснефти» Николай Токарев. Реализации этой идеи раньше помешали «роснефтевые» друзья» и ФАС, добавил он

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Управление пунктами приема нефти необходимо передать компании «Транснефть», заявил глава компании Николай Токарев в интервью РБК.

Это, по словам Токарева, необходимо сделать, чтобы предотвратить случаи поступления некачественной нефти в магистральные трубопроводы, оператором которых выступает компания. «Все частные пункты приема нефти надо отдать в операторство «Транснефти», — сказал он.

По версии «Транснефти» и Следственного комитета, загрязнение трубопровода «Дружба» произошло через частный терминал самарской компании. По словам Токарева, ранее эту идею отодвинули по инициативе нефтяников.

«У нас в законопроекте «О магистральном трубопроводном транспорте», который мы пытались принять два года, был раздел, предусматривающий меры по технологическому и нормативному контролю качества нефти. Но первые, кто выступил против, — уважаемые «роснефтевые» друзья и ФАС: это, мол, приведет к росту тарифов, потребует закупки оборудования, реагентов, найма персонала. Они сказали, что вся нормативная база уже есть, поэтому не надо», — рассказал Токарев.